Igualtat sextuplica el nombre de professionals dels serveis socials municipals de Carcaixent i quintuplica els de Tavernes de la Valldigna

A Carcaixent, compta amb una inversió per part de la Conselleria de 329.000 euros, la qual cosa permet la contractació de 12 professionals en els equips base de l’Ajuntament

A Tavernes de la Valldigna amb 262.500 euros es pot assumir la contractació de 10 professionals

El nou model de serveis socials elaborat per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives incrementa enguany la inversió destinada als ajuntaments de Carcaixent i Tavernes de la Valldigna per a la contractació de professionals que formaran part dels equips base de serveis socials, segons ha assenyalat el secretari autonòmic d’Inclusió i de l’Agència Valenciana de la Igualtat, Alberto Ibáñez.

Ibáñez ha participat en les II jornada de portes obertes que els ajuntaments de Carcaixent i Tavernes de la Valldigna han organitzat dins de la campanya ‘La quarta pota’ impulsada per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i que, per segon any, pretén reconéixer el treball dels serveis socials municipals com a “nucli d’inclusió social” i donar-los a conéixer a la ciutadania.

El secretari autonòmic ha destacat l’aposta de la Conselleria per la “remunicipalización” dels serveis socials que ha permés augmentar la ràtio dels professionals fins a multiplicar per sis i per cinc els treballadors i treballadores contractats en els respectius municipis.

Així, a Carcaixent la Conselleria ha incrementat un 554 per cent el pressupost destinat a l’ampliació de les plantilles municipals, amb un pressupost que ha passat de 50.290 euros fins a arribar als 329.000 euros. Un increment que permet la contractació de 12 professionals en els equips base de l’ajuntament, enfront dels 2 que hi havia en 2015.

A Tavernes de la Valldigna, amb un increment pressupostari de la Conselleria des de 2015 del 369 per cent, de 55.980,67 euros a 262.500 euros, està prevista la contractació de 10 professionals en els equips base de l’ajuntament, enfront dels 2 que hi havia en 2015.

L’increment pressupostari de la Conselleria d’Igualtat ha sigut “constant i progressiu” des de l’inici de la legislatura, la qual cosa ha permés als ajuntaments “crear una xarxa capaç de compaginar la proximitat a la ciutadania amb els recursos precisos per a la cobertura de les necessitats socials”, ha explicat Alberto Ibáñez.

L’augment de personal “repercuteix en una millor atenció a les persones” ha indicat el secretari autonòmic, qui ha explicat que amb les inversions de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat les ràtios de professionals per habitant de la província de València passen d’un professional cada 13.792 habitants en 2015, a un per cada 2.557 enguany.

Més de 70 milions d’euros

El secretari Autonòmic ha destacat el pressupost d’enguany per als serveis socials generals municipals que contempla 73.671.200 euros per a continuar reforçant aquesta àrea i costejar les despeses de personal, serveis, programes i prestacions de les entitats locals de tota la Comunitat Valenciana per a l’atenció dels ciutadans.

Per províncies, 10.617.740 euros corresponen a la província de Castelló, 33.645.800 a la de València i 29.407.660 euros per a la província d’Alacant.

Aquesta quantitat suposarà triplicar la ràtio d’euros per habitant en inversió en serveis socials generals municipals, passant de ser de 5,54 euros per habitant en 2015, als 16,5 euros per habitant prevista per a enguany.

Alberto Ibáñez ha especificat que aquest increment serveix “tant per a reforçar l’estabilitat dels llocs de treball com per a potenciar la intervenció i la prevenció amb l’objectiu d’oferir l’atenció social que per dret correspon a la ciutadania”. Aquests professionals s’encarregaran, entre altres coses, de la gestió d’expedients de dependència i de renda garantida de ciutadania.

La ‘quarta pota’

Durant el dia hui, diversos ajuntaments de la Comunitat estan participant en la jornada de portes obertes de la campanya ‘La quarta pota’ que, per segon any consecutiu, pretendre acostar els serveis socials municipals als ciutadans i donar a conéixer la labor que realitzen els equips base i els seus professionals.