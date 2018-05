El II Festival de Curtmetratges en Llengua de Signes d’Almussafes arriba el 2 de juny

Connect on Linked in

Un total de 25 de treballs, entre ells un francés, s’han presentat a la convocatòria, dels quals han sigut seleccionats 12

Almussord, organitzador de l’esdeveniment, participa amb ‘El Abuelo’, un drama rodat a Benifaió sobre la comunicació en llengua de signes en una família

Almussafes, a 21 de maig de 2018. El pròxim dissabte 2 de juny Almussafes tornarà a convertir-se en la seu del Festival de Curtmetratges en Llengua de Signes d’Almussord. En aquesta segona edició, l’esdeveniment cultural ha rebut 25 treballs audiovisuals, dels quals han sigut seleccionats pel jurat 12. L’organització incorpora enguany dues noves categories, les de Millor Cartell i Millor Muntatge, les quals s’uneixen a les de Millor Curt Nacional, Millor Curt de la Comunitat Valenciana, Millor Director, Millor Actor, Millor Actriu i Millor Guió. Al matí se celebrarà el ‘Forum Almussord’, en el qual l’entitat proposa a les persones participants una nova oportunitat per a reflexionar sobre qüestions relacionades amb el col·lectiu de sords. Concretament, l’associació desenvoluparà una taula redona en la qual els organitzadors de diferents festivals d’aquestes característiques explicaran la seua experiència en la posada en marxa d’aquestes iniciatives.

Després de l’èxit obtingut en 2017, el Festival de Curtmetratges en Llengua de Signes organitzat per Almussord programa una segona edició de la iniciativa amb l’objectiu de seguir impulsant un espai de trobada en el qual s’utilitze la creació audiovisual per a reflexionar sobre els problemes vinculats al col·lectiu de sords i donar visibilitat així les seues reivindicacions socials.

La iniciativa se celebrarà durant la jornada del pròxim dissabte 2 de juny en el Centre Cultural d’Almussafes, infraestructura pública municipal que acollirà les diferents activitats incloses en la programació, entre les quals destaquen no solament la projecció dels treballs audiovisuals i el lliurament de premis sinó també una breu conferència i una taula redona.

En aquesta ocasió s’han presentat 25 treballs durant la fase de recepció dels mateixos, vuit més que l’any passat, entre els quals per primera vegada es trobava un arribat de fora d’Espanya, concretament de França. Finalment participaran en el festival 12 curtmetratges, entre els quals es troba una producció desenvolupada per la mateixa Almussord. Titulat ‘El Abuelo’, el curt està dirigit i produït per Aurora Santana i protagonitzat per Jorge Fernández, president d’Almussord, Pilar Roig, José M. Roldán i Juan F. Rodríguez. El treball, rodat en un xalet antic de Benifaió, explica la història d’una família en la qual han de comunicar-se en llengua de signes. A més d’aquesta obra, formen part del cartell altres 11 d’entre 5 i 23 minuts de durada que plantegen diferents situacions en gèneres com el drama, la comèdia, la fantasia o el suspens.

“Aquest festival és una mostra més de l’afany inclusiu que tenim a Almussafes i som conscients del poder que tenen les arts audiovisuals per a promoure la igualtat i el benestar dels col·lectius que per diverses circumstàncies es veuen sotmesos a dificultats per a poder integrar-se en la societat, per la qual cosa des de l’Ajuntament de la localitat seguirem apostant per aquesta original i atractiva proposta cultural en la qual hem constatat un autèntic esperit integrador”, assegura la regidora de Cultura del consistori almussafeny, Teresa Iborra.

El Festival, que se celebrarà a partir de les 17 hores de la vesprada i arribarà precedit del denominat ‘Forum Almussord’, incorpora aquesta edició dos nous guardons, el de Millor Muntatge i Millor Cartell, que se sumen als quals premien el Millor Curt Nacional i Millor Curt de la Comunitat Valenciana (les dues úniques categories dotades amb una gratificació econòmica de 500 euros cadascuna), Millor Director, Millor Actor, Millor Actriu i Millor Guió. Els trofeus es lliuraran a partir de les 20.30 hores, després del que l’organització ha preparat una actuació de màgia en el Pub Soho a partir de les 24 hores.

La jornada començarà a les 10 hores amb la benvinguda de les persones assistents i la inauguració del Forum Almussord, que es desenvoluparà durant el matí amb diferents iniciatives sota el títol ‘Fòrum d’entitats organitzadores de festivals de cinema sord. Cinema en Llengua de Signes’. A les 10.30 hores es durà a terme una breu conferència sobre el cinema sord i el cinema mut a càrrec de Lázaro Contreras.

A les 10.45 hores se celebrarà una taula redona protagonitzada per coordinadors de diferents festivals audiovisuals espanyols dedicats al cinema sord en la qual es conversarà sobre els reptes, èxits i fracassos d’aquests esdeveniments, amb el que es pretén col·laborar, millorar i enfortir la posada en marxa d’aquest tipus de convocatòries culturals. A les 13 hores es realitzarà una roda de premsa i a les 14 hores s’oferirà una degustació de vi espanyol i la clausura del congrés.

A la vesprada, a les 17 hores, i en el mateix edifici, donarà començament el festival en si, en el qual es projectaran tots els treballs classificats, que tal com marquen les bases que regeixen la convocatòria estan tots en llengua de signes i degudament subtitulats per a la correcta comprensió per part de les persones assistents a l’esdeveniment.

Participaran un total de 12 curtmetratges, els quals han sigut seleccionats per un jurat professional després de la fase de recepció de creacions entre 25 treballs, vuit més que l’any passat, entre els quals per primera vegada es trobava un arribat de fora d’Espanya, concretament de França.

En 2017, ‘Con todo mi corazón’, un curt dirigit per Manuel Garrido, es va proclamar vencedor del certamen. A més, María del Mar Píriz va ser triada com a millor actriu, Eduardo Pujades es va alçar amb el premi al millor actor i Veru Rodríguez va obtenir el guardó com el director més destacat de la mostra.

Suport institucional

Malgrat la joventut d’aquest festival, Almussord ja ha aconseguit el suport institucional necessari per a poder dotar-lo de la qualitat i difusió necessàries per a posicionar-lo com un referent valencià dins del camp dels curtmetratges sobre llengua de signes. A més de la col·laboració oferida pel propi Ajuntament d’Almussafes, l’organització compta amb el suport de l’Institut Valencià de Cultura i està integrat en el FestMapp, el Mapa de Festival de la Comunitat Valenciana.