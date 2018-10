II Trofeu de l’arròs, Sueca

Connect on Linked in

El passat dissabte 6 d’octubre tingué lloc a Sueca el II Trofeu de l’Arròs de pilota al carrer amb les modalitats de raspall i galotxa.

Encara que les festes patronals de la ciutat riberenca ja havien finalitzat, el CPV Xúquer organitzava dintre d’elles el seu campionat amateur amb la participació dels clubs de la Ribera com el de Polinyà de Xúquer, Algemesí, Favara, EP Amics de la Ribera (unió dels clubs de Guadassuar, Carlet i Carcaixent) o de València el CPV Tamborí, a més a més del club organitzador. En total es registraren 30 equips entre les categories benjamí, aleví, infantil, cadet i un grup absolut de femení, pel que fa al raspall i una categoria sènior a la galotxa. La primera partida obria el campionat a les 9 del matí i fins al lliurament dels trofeus a les 15:00 hores la pilota no deixà de rodar. El campionat es desenvolupà en partides de 15 minuts amb una primera fase de lligueta i segons el nombre d’equips amb semifinals o finals directes entre els dos primers classificats.

En total, es disputaren 45 partides en els dos carrers (sant Roc i Almussafes)escollits per la seua singularitat, ja que donava peu a situar en cadascun una categoria diferent. Els infantils i el grup de les dones foren els més nombrosos amb 8 equips cadascun. Cal recordar, que el CPV Xúquer sempre ha subratllat la presència de la dona com a part fonamental del seu tarannà, fent normal la incorporació de la dona des de la mateixa fundació del club, passant per la participació en campionats o l’organització d’estos, com és el cas més rellevant de les 3 edicions del Campionat Femení.

La jornada matinal dedicada al raspall va concloure de la següent manera: A la categoria benjamí el trofeu se l’endugué el CPV Polinyà de Xúquer davant de l’equip local del CPV Xúquer. A la categoria aleví arribaren a la final els dos representants de l’EP Amics de la Ribera. Als infantils s’enfrontaren els EP Amics de la Ribera contra el CPV Xúquer anant-se el trofeu cap a la Ribera Alta. En cadets, també amb representació local contra el CPV Favara acabà en mans d’estos últims. I finalment, al grup femení, El CPV Xúquer guanyà contra el CPV Polinyà de Xúquer. Totes les partides foren dignes de grans finals amb emoció fins a l’últim quinze. A la vesprada tindria lloc una fita important. Si bé als mateixos carrers ja s’havia jugat a raspall mai s’havia fet a l’alt, o siga, a la galotxa.

La planter del club, com tants altres, practica fonamentalment el raspall, però Sueca, històricament, sempre s’ha caracteritzat pel joc a l’alt. Així es juga a la secció sènior del club, per això, perquè jugara la totalitat del club, el disseny del trofeu havia d’incloure una modalitat d’aquestes al carrer: la galotxa. Dos semifinals enfrontaven tres equips locals i el CPV Tamborí, guanyant i passant a la final dos del CPV Xúquer. Al remat tots contents. Existeix una modalitat de pilota basca que s’anomena en euskera “jai alai” i és aquella espectacular de la cistella corba, doncs bé “jai alai”, com també es denominen alguns recintes per a jugar, significa “festa alegre” i això és el que va ser el II Trofeu de l’Arròs, una festa alegre de la pilota valenciana. En paraules del president del club, Marià Pérez, “hem recreat les imatges més conegudes de la pilota al carrer amb el campanar de sant Pere al fons, però al segle XXI, amb la participació de clubs que treballen seriosament el nostre esport i això ens alegra”.