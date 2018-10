Print This Post

El tema principal gira entorn al desenvolupament i Promoció del Producte Turístic Territorial Valencià

La casa de la cultura de L’Alcúdia ha acollit este matí el III Congrés de Paisatge, Turisme i Innovació sota el lema del desenvolupament i promoció del producte turístic territorial valencià.

Aquest esdeveniment pretén ser un espai per a la reflexió i posada en comú visualitzant les diferents accions i productes turístics generats a partir del desenvolupament dels plans de Dinamització i Governança turística en tota la Comunitat Valenciana, així com oferir claus per a l’adequada promoció i avaluació dels mateixos, des d’una perspectiva estratègica.

Al congrés ha comptat amb la presència de Josep Gisbert, Director de la Estrategia Territorial Turística i Jorge hermosilla, Vicerector de Projecció Territorial i Societat. UV.