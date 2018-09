La imatge de la Mare de Déu de la Salut visita les parròquies de Xirivella en el 35 aniversari de la seua coronació

Print This Post

La imatge de la Mare de Déu de la Salut visita esta setmana les parròquies de Xirivella en uns pelegrinatges extraordinaris organitzades amb motiu del 35 aniversari de la Coronació de la imatge de la patrona del municipi i dins dels actes programats en les festes patronals a càrrec dels Clavaris de la Mare de Déu de la Salut.

El pròxim 11 de setembre es commemora el 35 aniversari de la Coronació però la celebració tindrà lloc el dissabte, dia 15, per a facilitar la participació del poble en els actes, entre ells la missa que presidirà el bisbe auxiliar de València monsenyor Arturo Ros, ha explicat el rector de la Mare de Déu de la Salut, Antonio Martínez. Amb motiu de l’aniversari, la imatge serà traslladada hui, dilluns, a la vesprada des del seu santuari fins a la residència de la tercera edat, on se celebrarà una missa i posteriorment, a les 19 hores, serà portada a la parròquia de Sant Ramon Nonat, ha indicat.

Les visites a les parròquies continuaran demà, dimarts, amb el trasllat de la imatge a la parròquia de Sant Vicent Ferrer, i el dimecres, a la parròquia de San Francisco de Paula. El dijous, dia 6, la imatge tornarà a les 19 hores al seu santuari on tindrà lloc una missa en el seu honor.

Posteriorment, la plaça del Santuari acollirà el certamen de poesia en honor a la Mare de Déu de la Salut, i davant de la seua imatge, i el divendres es realitzarà una ofrena floral.

La festivitat de la Mare de Déu de la Salut se celebrarà el 8 de setembre, en una jornada amb quatre eucaristies: a les 5.30 hores la “Missa de descoberta”; a les 9.30 hores i a les 12 hores, la missa major; i a les 19.30 hores, seguida per la solemne processó. Eixe dia el santuari romandrà obert des de la 5 de la matinada fins a la mitjanit degut a la “gran afluència de devots que vénen de pobles de tota la comarca”, ha comentat el rector

D’altra banda, el 15 de setembre, dia de la celebració oficial del 35 aniversari de la Coronació, tindrà lloc un sopar solidària a benefici de Cáritas, en el Patronat de la parròquia. Finalment, la imatge serà portada el 23 de setembre des del seu santuari a la seua ermita, on es venera tot l’any.

Imatge trobada per uns terrissers en el segle XVI La imatge de la Mare de Déu de la Salut va ser trobada, en el segle XVI, per uns terrissers que treien argila i es trobava coberta per una campana en un pou que es conserva en la cripta de l’ermita que es va construir després de la troballa, segons la tradició.

Anys després “la Mare de Déu va actuar miraculosament quan una epidèmia va afectar la població, després de la qual cosa es va convertir en patrona de la villa”. En la parròquia es venera la imatge original de la Mare de Déu de la Salut, mentres que en l’ermita roman la imatge processional.

Fa cinc anys anys, la parròquia Nostra Senyora de la Salut de Xirivella va ser declarada Santuari, precisament quan es va commemorar el 30 aniversari de la Coronació de la seua imatge, davant de les “numerosas pelegrinatges de devots, de les que tenim constància oficial des de finals del segle XVIII”, segons el rector, que ha subratllat que cada any, el Santuari registra