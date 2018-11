Inaugurada l’exposició Mestres del Pinzell a l’Ajuntament de Paiporta

Connect on Linked in

L’activitat té l’objectiu de visibilitzar l’obra pictòrica de dones artistes del Segle XIX amb motiu del 25N, Dia Mundial Contra la Violència Masclista

L’Ajuntament de Paiporta acull des d’aquest dimarts l’exposició ‘Mestres del pinzell’, un recull d’obres de dones artistes del Segle XIX, que es pot visitar a la casa consistorial de la localitat fins al pròxim 30 de gener. La mostra forma part de les activitats que ha organitzat la Regidoria d’Igualtat amb motiu del 25 de novembre, Dia Mundial Contra la Violència Masclista.

‘Mestres del pinzell’, realitzada per l’associació de Xirivella ‘Dones en Acció’ i comissariada per l’activista Carmen García Albero, té l’objectiu de fer visible l’obra de dones artistes silenciades en la història de l’art. Se centra en el Segle XIX i recull quatre corrents pictòriques: Romanticisme, Realisme, Impressionisme i Post-impressionisme. La primera part de la mostra, penjada des de dimarts i fins al 20 de desembre, recull obres de les dos primeres corrents. La segona part, des d’aleshores i fins al 30 de gener, contindrà obres i biografies de pintores de les dos segones tendències.

La inauguració de l’exposició ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, el Regidor d’Igualtat, Guillem Montoro, la comissària i autora de l’exposició, Carmen García Albero, i altres membres de l’equip de govern i la corporació municipal.

En el seu discurs, l’alcaldessa ha subratllat la importància d’activitats com aquesta per a “demostrar que les dones, malgrat ser la meitat de la població, hem estat silenciades durant segles pel masclisme en tots els àmbits, també en la pintura i les arts en general”. El regidor Guillem Montoro, per la seua banda, ha comentat que ‘Mestres del Pinzell’ “reflexa a la perfecció com les dones han estat les grans oblidades en diferents àmbits de la cultura”.

Per la seua banda, Carmen García Albero ha contat el procés d’elaboració de l’exposició, que li va portar tres anys de treball, i que no té cap precedent a Espanya com a compendi de dones artistes, ja que “no és fàcil trobar-les a totes juntes”, al temps que ha reivindicat que “les dones pintem molt, i hem pintat molt al llarg de la història”.

Les activitats pel 25N, programades baix el lema ‘Paiporta diu no a les violències masclistes. No calles’, varen començar aquest dilluns, amb el taller de portes obertes del grup de Teatre, Dones i Feminisme, a l’espai Paiporta Conviu, i continuarà aquest dijous amb la xarrada al mateix lloc baix el títol ‘La parella en la criança’, dins de l’Escola de Famílies de la Regidoria de Sanitat, per a la qual es pot formalitzar la inscripció en la pàgina web municipal.

El mateix 25 de novembre, l’Ajuntament de Paiporta convoca a la manifestació unitària pels carrers de València, mentre que el dilluns 26 tindrà lloc l’acte central de celebració del Dia Mundial Contra la Violència Masclista a l’esplanada de l’Ajuntament, i el 28 tindrà lloc el taller ‘Ponte flamenca’, d’empoderament a través del ball flamenc, també a l’espai Paiporta Conviu. El taller és gratuït i començarà a les 18.00 hores.

A més, la Regidoria d’Igualtat ha programat diferents activitats als centres educatius de Paiporta com són tallers de teatre amb adolescents, el taller ‘No em toques el Whatsapp’, i el teatre-fòrum ‘Com quedem?’, que tenen lloc aquests dies amb presència de centenars d’alumnes d’escoles i instituts paiportins.