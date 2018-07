La indumentarista Marta Arroyo confeccionarà enguany els vestits de les falleres majors electes i les seues corts d’honor

Connect on Linked in

Alzira, 3 de juliol de 2018.- L’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria de Festes, conjuntament amb la Junta Local Fallera, ha organitzat el III Concurs d’Indumentaristes, un concurs públic i obert a qualsevol indumentarista local per a la confecció dels vestits de les falleres majors electes per a l’exercici 2019, Mercedes Bohigues i Inés Brines, i de les seues respectives corts d’honor.

En esta ocasió, l’adjudicatària del concurs ha sigut Marta Arroyo Indumentària Valenciana. Amb un pressupost de 26.000 euros, serà l’encarregada de posar la mà d’obra per a la confecció de dos vestits del segle xix i dos vestits del segle xviii per a les falleres majors electes, dotze vestits del segle xix per a les corts d’honor de ambdós falleres majors i catorze gipons de mànega llarga per als vestits del segle xix, tant per a les falleres majors com per a les components de les corts.

Quant als complements, seran necessàries les manteletes, jocs complets per als setze vestits i mocadors de pit per als catorze gipons; adreç complet amb joia, arracades, collar, polsera i agulles; pintes; sabates folrades; calces; a més dels materials imprescindibles per a la confecció dels vestits, tals com randes, forros, etc.

Com en les dos edicions anteriors, es compta amb la col·laboració d’importants empreses del sector de la indumentària per tal de proporcionar tot el necessari per a la vestimenta de les representants majors de la festa fallera.

Enguany, entre els membres del jurat ha estat un destacat professional del sector de la indumentària fallera, Xavier Rausell, director de Cànem Escola d’Indumentària Tradicional, a més d’autor de diversos llibres sobre el tema de l’indumentarisme tradicional valencià.

Isabel Aguilar, vicealcaldessa i regidora de Festes, acompanyada per representants de la Junta Local Fallera i per Xavier Rausell, han visitat el comerç de la indumentarista Marta Arroyo i han pogut vore els complements que aportarà als trages de les falleres majors electes i les seues corts d’honor.

“Un any més i amb total transparència s’ha realitzat el Concurs d’indumentaristes que dona la possibilitat als comerços del sector local a realitzar els trages de les màximes representants de les Falles d’Alzira i les seues acompanyants. Amb l’aportació de 26.000 euros, l’Ajuntament col·labora amb una festa que mou un important sector i atrau a la nostra ciutat a milers de visitants, a més de ser Patrimoni Immaterial de la Humanitat i festa d’Interés Turístic Nacional”, segons ha manifestat la vicealcaldessa i regidora de Festes, Isabel Aguilar.