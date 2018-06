Inés Brines i Mer Bohigues, Falleres Majors d’Alzira 2019

Print This Post

Mer Bohigues Valls i Inés Brines Pellicer han sigut triades per a representar Alzira en 2019.

Inés Brines Pellicer i Mer Bohigues Valls, Falleres Majors d’Alzira 2019.

Inés i Mer han sigut elegides democràticament com a Falleres Majors d’Alzira pels representants de les 35 comissions alzirenyes.

El President de Junta Local Fallera, Jaume Bohigues, va voler felicitar tant a inés com a Mer per la seua elecció així com a la resta de candidates que formaran les seues Corts d’Honor.

Les Falleres Majors electes pertanyen a la mateixa comissió, la falla Plaça La Malva.

Inés i Mer, moments després de l’elecció, manifestaren la seua alegria i compromís d’engrandir les falles d’Alzira.

Inés estarà acompanyada en la seua Cort d’Honor per les xiquetes Leyre Cepeda, Irene Martínez, Carolina Marco, Natàlia Canut, Paula Cebolla i Claudia Gomis.

La Cort d’Honor de Mer estarà formada per les falleres Eva María Camarero, Irina Chordá, Sara Ros