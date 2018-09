Informació de l’estat dels camins després de les pluges

Print This Post

Des de la Policia Local d’Alzira informen que degut a les pluges, des de les 10:30 hores de hui, es troben tallats el camí de San Bernabé i el camí barranc de la Casella

Des de la Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient informen que les pluges que ahir i hui han caigut sobre Alzira han generat danys en el camí de Benicull, on ha caigut un mur, i en el camí del barranc de La Casella, que ha sigut tallat per seguretat. El personal de la Regidoria està col·laborant per a la ràpida restitució de la normalitat.