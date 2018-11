Inici demà XIV Congrés de LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A les 11 hores tindrà lloc la inauguració oficial i al llarg del dia es presentarà l’Informe Sindical i la Ponència de Política Agrària

LA UNIÓ de Llauradors inicia demà a Alboraia el seu XIV Congrés amb l’assistència de prop de 200 persones delegades procedents de totes les comarques de la Comunitat Valenciana

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders celebra demà dissabte i el diumenge el seu XIV Congrés en la localitat d’Alboraia (Hotel Olympia, carrer Maestro Serrano 3), en el qual està previst que participen prop de 200 persones delegades en representació de totes les comarques i sectors de la Comunitat Valenciana.

El XIV Congrés porta per lema “Solucions per a una agricultura i ramaderia de futur”, amb el hastag #LaUnióSomFutur, i culmina tot un procés precongressual celebrat per tot el territori en el qual s’han celebrat congressos en totes les comarques que han renovat les seues juntes.

Demà dissabte s’inicia el Congrés a les 11 hores amb la inauguració oficial per part del secretari general de LA UNIÓ, Ramón Mampel; alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría; secretari autonòmic de la Conselleria d’Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero i delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio.

Després d’això, en la jornada matinal, es presentarà i votarà l’Informe Sindical de la Comissió Executiva, balanç de gestió d’aquests últims quatre anys. Ja a la vesprada es presentarà la Ponència de Política Agrària, amb debat i votació d’esmenes, que marcarà les propostes de l’organització per als pròxims quatre anys.

Fins a les 16 hores de demà dissabte es podran presentar persones candidates a la nova Comissió Executiva. El diumenge al matí, en l’inici de l’acte de clausura, es coneixerà la composició de la mateixa i del nou Secretari General que substituirà a Ramón Mampel al capdavant de l’organització després d’esgotar els vuit anys de mandat, límit que marquen els estatuts.

Per a més informació: Josep Sanchis, responsable comunicació LA UNIÓ (670 30 98 20)