Rodríguez destaca els plans d’inversions sostenibles de la Diputació com a exemple d’ús eficient del superàvit de les administracions

El president de la Diputació de València s’ha mostrat sempre partidari que els municipis ben gestionats disposaren de liquiditat per seguir millorant la qualitat de vida dels seus habitants

El Govern central atén les reivindicacions del municipalisme amb un decret que permet destinar més part del superàvit dels ens locals que compleixen els seus deures a nous serveis públics

26/03/2018.El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha celebrat el decret estatal aprovat divendres passat pel consell de ministres i que permet als ajuntaments i ens locals destinar més diners del seu superàvit a realitzar inversions sostenibles. Un tipus d’inversions que la corporació provincial ve incentivant des del primer moment de la legislatura, amb la creació d’un IFS que fins ara ha repartit més de 100 milions d’euros entre els municipis valencians.

En paraules de Rodríguez, “no ens equivoquem en el seu dia quan vam decidir invertir en les persones els romanents que d’altra manera haurien acabat en els bancs”. Per al president de la Diputació, “l’IFS que vam crear i que ha permès als municipis millorar els seus espais públics amb més de 3.000 obres i la generació de 2.500 llocs de treball, forma part de la reivindicació que sempre hem fet els municipalistes que calia premiar els ajuntaments que tingueren una gestió eficient”.

En 2014, el Govern central va flexibilitzar la Llei d’Estabilitat Pressupostària que dos anys abans obligava a les administracions públiques a destinar el superàvit a la reducció de l’endeutament. Es donava resposta així a la veu del municipalisme, que “no estava d’acord en frenar el desenvolupament i la qualitat de vida d’aquells municipis que complien amb els seus deures”, segons explica Rodríguez. El responsable provincial mostra la seva satisfacció per la pròrroga que permetrà als ens locals seguir destinant part del seu superàvit a inversions sostenibles en 2018, però sobretot, i aquesta és la gran novetat del decret estatal aprovat el 23 de març, per la inclusió de nous serveis públics als quals es pot destinar aquest superàvit.

D’aquesta manera, a més de la reurbanització i asfaltat de carrers, la millora de xarxes de subministrament d’aigua o la renovació de parcs i zones verdes, entre altres actuacions contemplades en la norma de 2014, els ajuntaments podran ara invertir una part més gran del seu superàvit en serveis de seguretat i ordre públic, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis, assistència social primària, creació i funcionament de centres docents d’Infantil, Primària i Educació Especial, biblioteca i arxius, equipaments culturals i museus i instal·lacions esportives.

Rodríguez destaca que aquesta ampliació en els serveis públics objecte d’inversions sostenibles s’ha acordat amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, i “permetrà que aquells ajuntaments i entitats locals que han fet un gran esforç de consolidació pressupostària, contribuint a la consecució de l’objectiu de reduir el dèficit públic, disposen de més liquiditat per millorar els serveis essencials de les seues comunitats, sense perjudicar l’estabilitat dels comptes públics”.

El president de la Diputació considera que “els municipalistes hem denunciat sempre que es castigara la bona gestió dels ens locals, per això és important que seguim treballant units des de les institucions que gestionem perquè el Govern seguixca obrint el camí a inversions necessàries per al desenvolupament dels nostres pobles i ciutats”.

A la Diputació de València, l’IFS ha estat només una de les potes d’una gestió centrada en l’increment de les ajudes als municipis. “Els alcaldes i alcaldesses necessiten un finançament just per desenvolupar aquesta autonomia municipal per la qual apostem, i és el que estem fent amb una major dotació pressupostària dels plans provincials i el Fons de Cooperació Municipal, que hem posat en marxa al costat de la Generalitat “, explica Rodríguez. I el més important, conclou el president, és que “aquestes transferències directes als ajuntaments s’estan invertint en allò que necessiten els municipis, amb ajudes reglades el destí decideixen els alcaldes i alcaldesses”