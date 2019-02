Iniciat el procés de participació ciutadana sobre l’ordenança reguladora de l’arbratge de Xirivella

Connect on Linked in

Des d’ahir, està disponible en xirivella.es la informació i l’accés al formulari per a la consulta pública sobre l’ordenança d’arbratge

Fins al pròxim 6 de març es poden realitzar aportacions tant on-line, com presencialment

Les zones verdes, així com l’arbratge més característic del municipi de Xirivella, es veuen actualment amenaçats per diverses causes. És per això i per tal de previndre i detindre la degradació i desaparició del patrimoni arbori, es requereix una protecció i conservació racional, eficaç i efectiva.

Els arbres i les arbredes són part fonamental en la societat actual, ja que contribuïxen a la creació de paisatges urbans únics en cada carrer, plaça o avinguda i proporcionen hàbitat, aliments i protecció a plantes i animals, augmentant la biodiversitat urbana.

Des d’ahir, dimecres 6 de gener, està disponible al web de Xirivella (www.xirivella.es) la consulta pública prèvia sobre l’ordenança reguladora de l’arbratge de Xirivella, una iniciativa de la regidoria de Medi Ambient que dirigix Boro Montroy, que té d’objectiu recollir l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions del municipi, les quals es podran remetre entre el 5 de febrer i el 6 de març del 2019.

Montroy afig que «Amb esta ordenança es pretén protegir, conservar i millorar l’arbratge d’interés local i de les zones verdes municipals, per tal d’intervindre i garantir la conservació i augment progressiu del patrimoni arbori».

Les aportacions es poden presentar de manera presencial mitjançant sessions informatives-deliberatives que s’estan realitzant al mes de febrer en els diferents Consells de Barris del municipi (pròximament, 7 de febrer, Consell de Barri de Sant Ramon i Mont de Pietat; 11 de febrer Consell de Barri al barri de la Llum; 12 de febrer Consell de Barri de Samarra – Av. De la Pau; tots a les 19.00 h).

També es poden realitzar les aportacions al projecte en qualsevol Oficina d’Informació de l’Ajuntament de Xirivella o a través del web.

Ricard Barberà, alcalde de Xirivella, conclou: «Fomentem i demanem la col·laboració de la ciutadania per tal de protegir, tots junts, els nostres jardins i zones verdes».