Les inscripcions per a participar en la XXXII Volta a Peu a Almussafes continuen obertes

Connect on Linked in

L’esdeveniment esportiu, que enguany retarda el seu horari per a evitar les altes temperatures estiuenques, se celebra aquest dissabte 23 de juny

La Reina de les Festes 2018 i la seua Cort d’Honor lliuraran els trofeus en el qual serà el seu primer acte com a representants de la població

Almussafes, a 21 de juny de 2018. Aquest dissabte 23 de juny se celebrarà la XXXII Volta a Peu a Almussafes, una de les cites esportives més arrelades en la població. Per primera vegada en la seua història, l’Ajuntament de la localitat i el Club Atletisme Almussafes, organitzadors de l’esdeveniment, han decidit atendre la petició dels participants i retardar l’inici de les proves per a evitar les altes temperatures. D’aquesta forma, les carreres de les categories inferiors es desenvoluparan a partir de les 19 hores i la de la categoria absoluta s’iniciarà a les 20.30 hores. Les inscripcions, que avancen a bon ritme, podran realitzar-se fins a les 14 hores de demà divendres 22 de junys a través de www.mychip.es. En el lliurament de trofeus participarà la Reina de les Festes d’enguany, María Pilar Revert, i la seua Cort d’Honor.

L’Ajuntament d’Almussafes ultima aquests dies el dispositiu per a la celebració de la XXXII Volta a Peu a la localitat d’aquest dissabte 23 de juny. Tal com es va anunciar en la presentació de l’esdeveniment, per primera vegada en la seua història la convocatòria retarda el seu horari amb l’objectiu d’evitar les altes temperatures que es registren a la vesprada durant l’estiu. D’aquesta forma, les proves de les categories inferiors començaran a les 19 hores i el tret d’eixida a la carrera de la categoria absoluta es donarà a les 20.30 hores.

Les inscripcions per a aquesta prova, que van començar el passat 22 de maig i avancen a bon ritme, romandran obertes fins demà divendres 22 de juny a les 14 hores o fins que s’esgoten les places disponibles. Per a la resta de categories, els esportistes podran confirmar la seua participació també en la mateix Parc Central abans de l’inici de les diferents proves.

Els interessats a participar en aquesta emblemàtica activitat organitzada per l’Ajuntament d’Almussafes i el Club Atletisme Almussafes en col·laboració amb Protecció Civil i diferents voluntaris, podran realitzar la seua corresponent inscripció en www.mychip.es.

Tal com ve succeint en les últimes edicions, des de l’organització s’anima als participants a acudir amb aliments no peribles, com llet, tonyina, oli, sucre o gel, per a contribuir amb la labor realitzada per Creu Roja Almussafes en el seu programa ‘Aliments per a la solidaritat’.

En el lliurament de trofeus participaran, a més de diferents membres de la corporació municipal, la Reina de les Festes 2018, María Pilar Revert, i la seua Cort d’Honor, en el qual serà el seu primer acte oficial del calendari festiu.