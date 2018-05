Isabel Aguilar ix reelegida per unanimitat secretaria general del PSPV-PSOE a Alzira

Connect on Linked in

Alzira, 4 de maig de 2018.- Els socialistes alzirenys celebraren ahir l’assemblea extraordinària on escollien la nova secretaria general i la nova executiva, de cara als comicis del pròxim any.

L’única candidatura presentada va ser l’encapçalada per la fins ara secretària general, Isabel Aguilar, que per unanimitat, de tots els presents va obtindre el recolzament per a seguir al front del PSOE a Alzira.

En el seu discurs no va oblidar ha ningú, als que no estan físicament com Enrique Alborch; als que en algun moment dels últims sis anys han estat al seu costat recolzant-la, així com als que des del primer moment continuen encara amb ella.

“El projecte socialista està per damunt de tots, pot ser modificat per a poder incloure millores i adaptacions de la nova realitat i de la nova societat, però mai perdre la seua essència; el socialisme”, segons Aguilar.

Pel que respecta a la nova executiva es tracta d’un projecte de continuïtat del que s’ha estat fent fins ara, formada per militants provinents de l’anterior executiva i d’altres nous per tal d’aportar totes les millores que siguen possibles, amb un objectiu: millorar el resultats electorals dels últims comicis municipals que van facilitar accedir al govern al PSOE.

“En estos tres anys de legislatura els socialistes estem demostrant quina és la nostra forma de governar, quina és la nostra manera de treballar”.

Així queda la nova executiva del PSPV-PSOE a Alzira:

President: Fernando Pascual

Secretari d’Organització: Salva Roses

Secretaria de Joventut, Igualtat i LGTB: Reme Torres

Secretaria de Festes i Actes Diversos: Carla Garrido

Secretaria de Benestar Social: Xelo Montalvá

Secretaria de Polítiques Municipals: Xavi Blasco

Secretaria de Mobilització: Mayar Mora

Secretaria d’Administració: Pilar Villegas

Secretaria de Comunicació: Alex Puigvert

Secretaria d’Agricultura, Barris i Participació Ciutadana: Ricardo Cuenca

Secretaria de Cultura: Pilar Ripoll

Secretaria de Formació, Ocupació i Educació: Gemma Alós

Secretaria d’Esports: Vicent Dolz