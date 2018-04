Ismael Sempere i Elies Barberà, guanyadors dels Premis de Poesia Marc Granell d’Almussafes

Connect on Linked in

L’acte de lliurament dels guardons, que han aconseguit aquest 2018 el seu XXII aniversari, es va celebrar el passat divendres 27 d’abril amb la presència de Granell

La vetllada, que va comptar amb la presentació del llibre que recull els textos premiats en 2017, va posar el punt i final a la XXXII Setmana del Llibre

Almussafes, a 30 d’abril de 2018. El passat divendres 27 d’abril es va celebrar l’acte de lliurament dels Premis de Poesia Marc Granell d’Almussafes, un certamen literari que en la seua vintè segona edició va guardonar als poetes Ismael Sempere i Elies Barberà, guanyadors de les categories castellà i valencià, respectivament. En total, en aquesta ocasió s’han presentat 90 candidatures, de les quals 50 estan escrites en valencià i les altres 40 en castellà. L’acte va comptar novament amb l’autor Marc Granell entre els convidats. De fet, el poeta forma part del jurat que tria les obres guanyadores des dels seus inicis. La XXXII Setmana del Llibre d’Almussafes, a la qual se li posava el punt i final amb aquesta celebració, ha inclòs entre les seves activitats la presentació d’un llibre de Granell titulat ‘Poesia completa 1976-2016’, en la qual l’autor va conversar sobre la seva trajectòria amb Maria Josep Escrivà i amb les persones assistents a la trobada.

La poesia torna a ser la protagonista de l’oferta cultural de l’Ajuntament d’Almussafes. El passat divendres 27 d’abril, la sala d’actes del Centre Cultural de la localitat va tenir una vegada més com a màxim protagonista a aquest gènere literari gràcies a la celebració de l’acte de lliurament de premis del XXII Certamen de Poesia ‘Marc Granell’, convocatòria que aquest 2018 ha aconseguit la seua vintè segona edició convertida ja en un referent de les lletres. De fet, a la convocatòria s’han presentat un total de 90 obres, cinquanta en valencià i quaranta en castellà, sent la primera vegada que les escrites en la llengua autòctona superen a les elaborades en l’idioma espanyol.

El premi a la millor selecció de poemes en castellà va recaure en l’obra titulada ‘Pan de luna’, del poeta espanyol Ismael Sempere Mirón, qui es va traslladar fins a la localitat per participar en la vetllada i recollir el seu reconeixement. El premi a la millor selecció de poemes en valencià, per la seua banda, va anar a parar a Elies Barberà Bolinches amb la seua obra ‘Orestes a Newton’. Barberà no va poder participar en la celebració i en el seu lloc va ser Mari Carmen Sáez, presidenta del grup poètic Argila de l’Aire, la que va recollir el premi.

El jurat, integrat per la regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes, Teresa Iborra, el propi Marc Granell, Jordi Solà Coll, representant de Edicions 96, i l’escriptora almussafenya Mari Carmen Sáez, destaquen en l’acta la “gran qualitat” dels treballs presentats. Els guanyadors van rebre com a recompensa un premi en metàl•lic de 1.200 cadascun i la inclusió de les seues obres en la col•lecció Razef de Edicions 96.

“L’Ajuntament d’Almussafes, a través de la seva Regidoria de Cultura, continuarà apostant i sent fidel al Certamen Marc Granell d’Almussafes, una cita amb la cultura, un punt de trobada amb la paraula ineludible per a tots aquells que som conscients del gran poder que té la poesia en la nostra societat i, en definitiva, en les nostres vides”, destaca l’alcalde de la població, Toni González, qui va aprofitar durant el seu discurs per felicitar a tots els participants i als finalistes “per les seues fantàstiques creacions que donen fe d’aquesta cita que diu que, ‘en el fons, un poema no és el que es veu, sinó la llum que ens permet veure i el que veiem és la vida’”.

Durant l’acte, que va concloure amb un espectacle en el qual Borja Penalva i Francesc Anyó van posar música als versos del poeta Marc Granell, es va presentar també el llibre que recull els poemaris finalistes de la passada edició, i que cada any publica Edicions 96, motiu pel qual van pujar a l’escenari de la infraestructura pública Dolors Pedrós, representant de l’editorial, i els guanyadors de 2017 en les dues categories, Fran García (castellà) i Francesc Pastor (valencià).

XXXII Setmana del Llibre d’Almussafes

El lliurament de premis va posar el punt i final a la XXXII Setmana del Llibre d’Almussafes, commemoració que va començar el dilluns 23 d’abril, precisament, amb la presentació del llibre ‘Marc Granell: Poesia Completa (1976-2016)’, una de les novetats més destacades de la institució ‘Alfons El Magnànim-Centrid’Estudis i Investigació’.

En aquest sentit, el primer edil també va voler reconèixer la “trajectòria literària de Marc Granell, i molt especialment, aquesta sensibilitat que transmet en totes i cadascuna de les seues obres, i que ha quedat tan reflectida en aquesta obra que hem tingut el plaer de presentar a Almussafes amb motiu de la inauguració de la Setmana del Llibre. “Ell ha jugat un paper primordial en l’èxit i consolidació del nostre certamen de poesia, un concurs que després de més de dues dècades, ha aconseguit llaurar-se un espai de prestigi en el panorama literari nacional i internacional”.

Durant la setmana del 23 al 27 d’abril, la Regidoria de Cultura ha oferit a la ciutadania nombroses activitats relacionades amb la promoció de la literatura, entre les quals han destacat les iniciatives dirigides al públic infantil i juvenil, col•lectiu pel qual l’Ajuntament ha programat sessions d’animació lectora, projeccions cinematogràfiques, representacions teatrals i visites guiades a la biblioteca municipal.