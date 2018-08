Israel i Palestina, juntes en nom de la cultura en la Festa d’Algemesí

Print This Post

• L’alcalde palestí de Beit Sahour i representants de l’Organització Israelita d’Agents Culturals es donen cita en la Festa de la Mare de Déu de la Salut

Israel i Palestina estaran presents en l’Assemblea General de la ICCN 2018, que se celebrarà entre el 6 i el 8 de setembre en la ciutat valenciana d’Algemesí. L’alcalde de Beit Sahour, una xicoteta població propera a Betlem, i el director d’Arts Escèniques i Produccions de l’Organització Israeliana d’Agents Culturals de les Autoritats Locals es donaran cita en el marc de les activitats organitzades amb motiu de la trobada internacional de les ciutats patrimoni de la Humanitat. Sens dubte, un esdeveniment que posa de manifest el potencial de la cultura com a mediador mundial entre civilitzacions.

En el marc de les sessions de treball que tindran lloc durant l’Assemblea General, on cada delegació presentarà el seu patrimoni o algun element de la seua cultura local, el representant israelià parlarà sobre la ciutat de Rehovot, la seua història, patrimoni i projecció de futur. D’altra banda, la delegació palestina exposarà el treball realitzat en la ciutat de Beit Sahour per part del govern local per a consolidar i promoure entre la població les festivitats i celebracions locals heretades dels seus avantpassats. Moltes d’elles d’origen cristià, estan relacionades amb la nativitat de Jesús i la vida de la Mare de Déu.

Moltes de les manifestacions de la Festa de la Mare de Déu agrupen, igual que altres festivitats valencianes com el Corpus o el Sexenni de Morella, diferents representacions de l’Antic i Nou Testament, aglutinant elements comuns de les religions jueva i cristiana; per exemple, els martiris, els personatges bíblics i les representacions tan emblemàtiques de la Festa d’Algemesí, com són l’arca de l’aliança, el candeler dels set braços o “la parreta”, el gran xanglot de raïm que representa la fertilitat d’Israel.

Atés que l’Assemblea coincidix amb la celebració de la Festa de la Mare de Déu de la Salut, les diferents delegacions podran observar en viu les processons en les quals es representen totes aquestes manifestacions esmentades, considerades nexe comú entre la religió jueva i la cristiana. Una altra mostra més que la cultura, més que distanciar als pobles, els uneix en un passat comú del qual totes les civilitzacions són hereves.

Assemblea General de la ICCN 2018

La Xarxa de Cooperació Interurbana per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial (ICCN, per les seues sigles en anglés) és una organització internacional de governs locals i institucions culturals que busca la protecció del patrimoni cultural immaterial a tot el món i el foment del desenvolupament local sostenible. L’organització celebra una trobada anual i aquest 2018 serà celebrada a Espanya amb el suport econòmic de Turisme Comunitat Valenciana. 20 delegacions de tots els racons del món participaran en les sessions de treball, sota el lema “Vull conéixer el teu patrimoni”. Aquesta és la primera reunió de la ICCN que se celebra a Espanya. En edicions passades, l’Assemblea General ha tingut lloc a Gangneung, República de Corea; Dubrovnik, Croàcia; Isfahan, Iran; Cachtice-Kopanice, Eslovàquia; Palerm, Itàlia; i Pequín, la Xina. La trobada d’enguany conclourà amb el traspàs del testimoni a la ciutat palestina de Beit Sahour, qui serà l’amfitriona de l’Assemblea de 2019.