La IV Carrera Solidària d’APPI Almussafes recapta 13.244 euros per a la investigació de malalties minoritàries

L’entitat ha superat la xifra aconseguida en 2017, edició en la qual es van comptabilitzar al voltant de 12.000 euros

Prop d’un miler persones van participar en les dues proves més importants de la convocatòria, la 10K i la 5K, i en el recorregut infantil

L’Associació Nacional d’Hipertensió Pulmonar i l’Associació Síndrome STXBP1 es dividiran els diners

La IV Carrera Solidària d’APPI Almussafes va recaptar ahir diumenge 30 de setembre 13.244,88 euros per a finançar diferents projectes impulsats per l’Associació Espanyola d’Hipertensió Pulmonar i l’Associació Síndrome STXBP1. Prop de 1.000 persones, moltes d’elles treballadores de les empreses pertanyents a l’entitat, van participar en alguna de les diferents proves convocades per APPI i l’Ajuntament d’Almussafes, que van tenir com a punt de trobada l’avinguda de la Foia del Polígon Industrial Jaan Carles I de la localitat. En la prova dels 10 quilòmetres el guanyador va ser José Luis Almiñana, sent la primera dona a arribar a la línia de meta Cristina Sanz. En la categoria dels 5 quilòmetres, els vencedors van ser Julián Tomás i Sara Ruiz. El president d’APPI, Vico Valero, i l’alcalde d’Almussafes, Toni González, tots dos participants en la prova 10K, van presidir el lliurament de premis.

El parc empresarial Joan Carles I d’Almussafes es va convertir ahir diumenge 30 de setembre en l’escenari d’una gran festa de la solidaritat en la qual la unió de les companyies integrades en l’Associació de Parcs i Polígons Industrials d’Almussafes (APPI), l’Ajuntament de la localitat i la ciutadania va permetre recaptar 13.244,88 euros per a la investigació de malalties minoritàries en la IV Carrera Solidària de l’entitat.

L’esdeveniment, que va sorgir fa quatre anys en homenatge a María Moreno, una jove que patia hipertensió pulmonar i que no va poder superar el trasplantament al que va ser sotmesa, es va desenvolupar segons el previst i superant els 12.000 euros aconseguits en l’edició celebrada en 2017. Aquests diners es destinaran a parts iguals a l’Associació Espanyola d’Hipertensió Pulmonar i l’Associació Síndrome STXBP1.

En la prova dels 10 quilòmetres el guanyador va ser José Luis Almiñana, de l’empresa Magna, mentre que la primera dona a arribar a la línia de meta va ser Cristina Sanz, de Plastic Omnium. En la categoria dels 5 quilòmetres, els vencedors van ser Julián Tomás, de Lear Corporation, i Sara Ruiz, de Cárnicas Serrano. A les quasi mil persones participants, moltes d’elles treballadores de les empreses situades en el polígon que acollia l’esdeveniment, cal sumar les aportacions realitzades amb el denominat ‘dorsal zero’ i al donatiu de Ford Espanya.

El lliurament de premis, que es va dur a terme després de les proves infantils que es van incloure en la convocatòria, va comptar amb la presència del president d’APPI, Vico Valero, i l’alcalde d’Almussafes, Toni González, tots dos participants també de la prova 10K. “És increïble comprovar que el compromís del teixit empresarial almussafeny i de la població en general no solament es manté, sinó que va creixent amb el pas del temps”, ressalta el primer edil.

Destinació dels fons

Els diners recaptats es dedicaran a finançar els projectes iniciats per l’Associació Nacional d’Hipertensió Pulmonar i l’Associació Síndrome STXBP1, els representants de les quals van presenciar l’esdeveniment i van instal·lar llocs informatius en els quals explicaven a les persones assistents els seus objectius i posaven a la seua disposició productes de ‘marxandatge’ que serveixen per a seguir reunint diners per a col·laborar en la investigació i incrementar les esperances de supervivència dels afectats i millorar la seua qualitat de vida.

La hipertensió pulmonar és una dolència que comporta l’augment de la pressió en les artèries dels pulmons, fent que els gots sanguinis que transporten la sang del cor als pulmons s’estrenyen i endurisquen. Per la seua banda, la Síndrome STXBP1 és una encefalopatia que es produeix a causa d’una mutació genètica d’aquest gen. Alguns dels xiquets i xiquetes convalescents d’aquesta malaltia minoritària i els seus familiars van estar presents durant el matí en l’avinguda de la Foia, punt de trobada de l’esdeveniment.