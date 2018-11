IV Exposició joguets reciclats a Torrent

Print This Post

Una exposició que té com a objectiu conscienciar de la importància de les tres ‘R’, Reduir, Reutilitzar i Reciclar.

El Centre Ambiental El Vedat de Torrent acull la 4a exposició de joguets reciclats. Una iniciativa que du a terme cada any l’organització Natura i Cultura, Serveis Ambientals amb la col·laboració de l’Ajuntament.

TALL ALBANO LÓPEZ, Director Centre Ambiental ‘Natura i Cultura’

En aquesta exposició es mostren els joguets que els menuts, amb la seua creativitat i bon fer, han creat.

Es tracta d’una iniciativa en la qual participen els alumnes dels Centres escolats del municipi. Un projecte que va a més amb el pas dels anys.

TALL ALBANO LÓPEZ, Director Centre Ambiental ‘Natura i Cultura’

A més de poder gaudir de l’exposició, els visitants podran participar en les activitats, talles i jocs programats per a realitzar en família.