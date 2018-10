L’IVAJ convida a participar en el concurs ‘Fotografia i diversitat funcional’ de REAJ

Print This Post

L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), que la seua Xarxa Valenciana d’Albergs Juvenils forma part de la REAJ, ha animat a participar en el concurs ‘Fotografia i diversitat funcional’, convocat per la REAJ per a sensibilitzar a la societat a través de la fotografia sobre la plena inclusió i participació de les persones amb diversitat funcional.

A aquest concurs pot concórrer qualsevol associació, organització o entitat que aglutine o treballe amb persones amb diversitat funcional, està dotat amb un premi d’1.000 euros per a material i un premi de 3.000 euros perquè aquesta entitat organitze d’un viatge amb allotjament en albergs REAJ d’Espanya per a un grup mínim de 10 persones.

Aquesta iniciativa pretén promoure l’ús dels albergs juvenils i la mobilitat a través dels albergs de manera assequible, còmoda i de qualitat.

Les fotografies presentades hauran de ser originals que no hagen sigut premiades en altres certàmens i en les quals apareguen persones. Hauran de ser enviades, acompanyades d’una autorització per part de la persona o persones retratades acceptant que la foto participe en el concurs i en la publicacions oportunes que es facen (web, xarxes socials, etc.).

Per a participar, l’entitat ha de tenir en vigor el Carnet de Alberguista, modalitat Grup, que s’ha d’enviar escanejat juntament amb el formulari i la foto.

Per a fomentar la bona marxa del concurs, REAJ regalarà a totes les associacions que adquirisquen el Carnet de Alberguista en www.hostelpack.com (modalitat un any de validesa) un altre any gratis.

Cada foto ha de portar un títol que la identifique (nom de l’Associació, un altre títol o similar.

Terminis de participació

Fins al 15 de novembre de 2018, es podrà enviar la fotografia per email, una per associació o entitat, a markenting@reaj.com, juntament amb el formulari d’inscripció, obtenint resposta de confirmació per part de REAJ.

Del 19 de novembre de 2018 al 30 de novembre, es procedirà a la votació i puntuació per part del Jurado REAJ i per part dels tècnics de les comunitats autonómas que pertanguen al comitè executiu.

Del 3 de Desembre de 2018 al 14 de desembre de 2018 (fins a les 15.00 hores), es votarà online en la web www.reaj.com, secció concursos, per part del públic en general.

El 18 de desembre de 2018, s’anunciarà la fotografia guanyadora que podrà gaudir del seu premi, és a dir, l’organització de l’excursió en allotjament REAJ per part del guanyador entre gener de 2019 fins al 31 de juny de 2019.