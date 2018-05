IX Concurs de Piano de Benimodo s’inaugura amb un espectacular concert inspirat a New York

Connect on Linked in

Benimodo, 10 de maig de 2018.El València Art Quartet protagonitzarà demà divendres a partir de les 20:30 hores i en la Casa de la Cultura de Benimodo un especial concert inspirat a New York, en una posada en escena que promet ser espectacular. Els pianos Marita Primer i Jordi Nogués, els percussionistes Ángel García i Juan Miguel López i la soprano Elia Casanova han programat una interessant sessió, d’entrada gratuïta, en la qual posaran en escena el “West Side Story de Leonard Bernstein i el “Rhapsody in blue” de George Gershwin. “

La nostra agrupació, amb dos pianos i dos percussionistes, és una mica atípica i existeixen poques obres configurades per a aquest tipus de grup. Per açò, ens veiem obligats a compondre’ns els nostres propis arranjaments. No obstant açò, en el concert a Benimodo el públic podrà gaudir moltíssim perquè hi haurà una mica de jazz, música llatina, mambo, salsa, música clàssica o òpera. Serà molt espectacular”, avança Marita Primer. Es comptaran amb dos pianos (de Clement Pianos) de gran cua i els músics explicaran les obres per a fer partícips als assistents.

El concert servirà d’inauguració per a la novena edició del Concurs de Piano Per a Joves Intèrprets Gabriel Teruel Machí. Organitzat per l’Ajuntament de Benimodo, es desenvoluparà fins al diumenge i enguany ha suposat un èxit de participació amb l’arribada de més d’una desena de pianistes de tota Espanya. Poden participar en el certamen els pianistes espanyols o residents a Espanya que no superen els vint-i-dos anys el dia 13 de maig, ni tampoc hagen sigut guardonats amb el primer premi en edicions anteriors del concurs benimodino.

Totes les audicions se celebraran en l’Auditori de la Casa de la Cultura. L’organització ha establit diversos premis, adjudicant-se el primer classificat una quantia en metàl·lic d’1.500 euros, amb 750 euros i 300 per al segon i tercer classificat, respectivament. A més, hi haurà un premi a la musicalitat atorgat per l’Escola de Música i Dansa Estudi21, amb l’assistència gratuïta a les seues classes durant el pròxim curs i una borsa de viatge de 80 euros.

El guanyador del concurs, a més, oferirà un concert en la Casa de la Cultura de la localitat dins de la programació cultural del 2018-2019. En les rondes preliminars els concursants hauran d’interpretar una obra de Bach, Scarlatti o Pare Soler i una altra de Haydn, Mozart o Beethoven, a més d’una tercera de lliure elecció, durant la prova com a màxim vint minuts. Per la seua banda, en la final interpretaran una o més obres completes d’aproximadament trenta minuts. El jurat estarà compost per Marisa Blanes, Marita Primer i Brenno Ambrosini.