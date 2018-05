Ja han començat les visites educatives a la planta de Guadassuar

Connect on Linked in

Més de 150 escolars dels municipis pertanyents al Consorci Ribera i Valldigna (CRiV) ja han encetat el circuit de mostra educativa més important creat a una Planta de Tractament de Residus, el Complex de Valoració de Residus Domèstics a Guadassuar.

Amb més de dos quilòmetres d’instal•lacions, en les que es pot observar en viu el funcionament de tota la Planta, els visitants poden conéixer els paisatges de la Ribera i la Valldigna, per què és important reciclar, la funció de la Planta per a l’Economia Circular i l’elevat índex de recuperació de materials a la Planta, que a mode de nous recursos, es reutilitzen fent productes industrials o manufacturats de nou, sense necessitat d’extraure matèries primeres de la natura.

Aquests dies passats, hem rebut les primeres visites més informals, a mode d’estrena i prova, han sigut d’alumnes dels Instituts dels pobles veïns, Guadassuar i l’Alcúdia, però ja estan confirmades les visites dels col•legis dels municipis de Cullera, Benimodo, Alzira, Barx i Rafelguaraf.

El recorregut està adaptat tant per al jovent escolar com per al públic adult. Algunes associacions veïnals del Consorci ja han sol•licitat la seua visita per als pròxims dies. Totes les visites són gratuïtes per als 51 municipis integrants i les 3 entitats menors del Consorci Ribera i Valldigna (CRiV), amb la qual cosa s’espera que siga la Planta més visitada de la Comunitat Valenciana, per la qualitat de les seues instal•lacions i la seua habilitació ambiental.

Per sol•licitar les visites, tant escoles com associacions s’han de posar en contacte amb el representant al Consorci Ribera i Valldigna del seu ajuntament corresponent. Els responsables d’educació ambiental del CRiV s’encarreguen de tots els assumptes necessaris per realitzar les visites. S’espera que, abans de l’arribada de l’estiu, hagen passat per la Planta tots els municipis integrants de la Ribera i la Valldigna membres.