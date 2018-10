Ja està ací el XI Concurs de Putxero Valencià i Postres de Kaki

Print This Post

Dilluns dia 15 d’octubre, 20 restauradors valencians competiran a l’Alcúdia per fer el millor Putxero Valencià i les millors postres amb els Kakis de la Ribera del Xúquer.

El jurat, amb gran nombre de reputats professionals de la cuina, esta presidit per Emiliano García

El concurs, que va començar fa ara 10 anys, està organitzat per l’Assocació Fira Gastronòmica, amb la col·laboració de la DO Kaki de la Ribera, la Diputació de València, Murviedro, Cervezas San Miguel, la Caixa Rural i l’Ajuntament de l’Alcúdia.

Des de primera hora del matí, tots ells estaran baix les pèrgoles del jardí dels Salons Siglo XXI de l’Alcúdia, deixant coure a foc lent els seus putxeros. A les 11 del matí es constituirà el Jurat, format per restauradors com ara Emiliano García, propietari de la històrica bodega Casa Montaña, que exerceix de president; el mestre arrosser Juan Carlos Galbis, Pere Gómez, propietari del restaurant l’Oncle Pere de l’Alcúdia, Pilar Lozano, propietària del restaurant La Riuà; Carmen Pallarés, organitzadora del Concurs d’Arròs de Tavernes de la Valldigna, Xavi Castillo, que ha organitzat durant molts anys el concurs internacional de paelles de Sueca. També estaran els guanyadors de l’any passat, Beatriz i Leo, del restaurant La Visteta de Barx i L’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom.

Els restaurants participants d’enguany són:

CASA GRANERO i CHAPARRAL, de Serra; EL RACÓ, de Meliana; GAMBRINUS, de Siete Aguas; JUAN VEINTITRÉS, de Benifaió; L’ALBEREDA i RONG HUA de València; L’ALFÀBEGA, d’Alginet; LA GRANJA, LLOPIS i LA FI DE LA FAM de Sueca; LA MAR SALÀ, de Cullera; MIGUEL I JUANI, de l’Alcúdia; NAZARET, de la Platja de Puçol; PICANTERRA, de Cullera; TABICK, de Llombai, EMI, d’Orxeta; LA SEU i HOTEL LES ROTES, de Dénia i AVENIDA 2.0, de Massamagrell.

Tots ells presentaran, en tres torns que se sortegen a primera hora del matí, primer l’arròs fet amb el brou del putxero i les safates de carn i verdura i, en acabar tots i en el mateix ordre, passaran els postres de kaki.

Des de la IX edició, els restauradors que s’han inscrit al concurs han d’aportar la recepta de les postres que elaboren, que arreplegarà la DO del Kaki per a editar una publicació, amb la idea de posar a l’abast de tothom les possibilitats que té el persimon de la Ribera per a fer delicioses postres.