Ja s’han repartit 350 caixes de bossetes de sucre de la campanya “Com més sucre més dolç

Alzira, 13 d’abril de 2018.- La Regidoria de Cultura i Promoció del Valencià de l’Ajuntament d’Alzira continua amb la campanya “Com més sucre més dolç”, de promoció del valencià adreçada a tots els bars i restaurants del nostre municipi. A hores d’ara, ja s’han repartit 350 caixes de bossetes de sucre d’un total de 550 existents.

Aquells hostalers que encara no hagen participat en la campanya o aquells que vulguen més bossetes de sucre poden acudir a per més al Serval (Servei de Promoció i Ús del Valencià, C/ Rambla s/n, 2a planta), fins esgotar existències.

Aida Ginestar, regidora de Cultura i Esports, considera que la campanya “ha tingut una magnífica acollida tant entre els bars i restaurants com en les xarxes socials, per això hem volgut ampliar-la perquè arribe a tota la ciutat d’Alzira”.

Cal recordar que es tracta d’una campanya de repartiment de bossetes de sucre amb frases en valencià de personatges il•lustres valencians.

A més, dins de la campanya “Com més sucre, més dolç”, el 30 d’abril es celebrarà un concurs en Instagram, en el qual regalaran 5 camisetes de la campanya als autors de les 5 fotografies que tinguen més “M’agrada”. S’hi pot participar fent-se una foto amb els sobrets de sucre i etiquetar #commessucremes dolç. L’últim dia per a participar-hi és el 30 d’abril.