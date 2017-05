Javier Bleda, d’Almussafes, or en el Nacional de Santa Pola en la modalitat de fitness men’s physique

L’esportista es va proclamar campió absolut de talla alta en la competició que va acollir la ciutat alacantina el passat 13 de maig

El seu pròxim repte és el I Trofeu Interregional Ironbaby de Fisioculturisme i Fitness de Pilar de l’Horadada, que se celebrarà el dia 28 en la carpa municipa

Almussafes, a 24 de maig del 2017. “El camí cap a l’èxit és l’actitud i la confiança en un mateix”. Amb este mantra que es repetix diàriament des que va descobrir la seua passió pel fitness, la breu però brillant trajectòria esportiva d’este atleta d’Almussafes ja l’ha convertit en una promesa d’esta exigent disciplina. El passat 13 de maig, Javier Bleda es va fer amb la medalla d’or en el Trofeu Nacional de Fitness Gym Noray que es va disputar en Santa Pola després d’haver-se preparat a fons per a la que és la seua primera temporada en competició. Il·lusionat i disposat a collir nous triomfs, l’almussafeny pensa ara a revalidar el seu últim èxit en el Campionat Ironbaby de Fisioculturisme i Fitness de Pilar de l’Horadada, en el que es donaran cita esportistes de València, Alacant i Múrcia el pròxim 28 de maig.

Des que es va aficionar a practicar l’halterofília fa 15 anys, Javier Bleda està aconseguint tots els seus objectius a base de constància, esforç, entrenament i una rutina molt rigorosa que inclou una dieta estricta durant els tres mesos de temporada anual. Després de la seua recent victòria en la trobada nacional de Santa Pola dins de la modalitat de fitness men’s physique i la categoria talla alta, en la que es va imposar als seus set rivals, Bleda es mostra il·lusionat i imparable. “Em vaig preparar a consciència per a esta prova amb una rutina de durs entrenaments i una dieta específica a base de proteïnes”, conta. “Em vaig situar en el pes adequat, 77 quilos, i em vaig vendre molt bé en l’escenari davant dels jutges, que valoren el conjunt del cos i aprecien l’estat dels músculs i el saber estar. Em vaig sentir molt còmode”, assegura.

Encara que el men’s physique és una variant del fitness pràcticament nova, als seus 34 anys Bleda s’ha imposat com una de les figures més excel·lents d’este esport a escala regional. El 22 d’abril va ser un dia memorable per a l’atleta d’Almussafes, ja que es va estrenar en el món de l’alta competició i va obtindre la sisena posició en la Copa Provincial de València amb molt bones sensacions. Una setmana després, el diumenge dia 30, va tornar a situar-se en sisé lloc durant la Copa Verónica Gallego d’Alacant, una trobada que sempre recordarà com la seua segona gran cita esportiva.

Bleda centra ara totes les seues energies en el I Trofeu Interregional Ironbaby de Fisioculturisme i Fitness de Pilar de l’Horadada, que se celebrarà el dia 28 en la carpa municipal a les 10 hores del matí. Esportistes d’alt nivell procedents de València, Alacant i Múrcia es reuniran en la població alacantina per a lluitar pels metalls en huit categories distintes. Finalment, l’almussafeny tancarà la intensa temporada de competicions participant en el Trofeu de Vila-real del pròxim 17 de juny.

“Al llarg d’este trimestre d’esdeveniments esportius, l’entrenament és diari i molt dur”, explica. De fet, Bleda es prepara a consciència i a fons realitzant exercicis dirigits a eliminar lípids i millorar la força, els quals inclouen caminar cada dia diverses hores. Així mateix, les exigents rutines es completen amb una dieta sense greix i un elevada aportació proteica.

Han passat 15 anys des que es va despertar en Bleda la passió per l’halterofília després del seu pas pel gimnàs Quo Fitness d’Almussafes. En 2015, el destí va fer que coneguera el seu actual entrenador físic, Sergio Salvador Botella, qui li va animar i li va motivar a competir. El conegut preparador, campió de València d’halterofília en la modalitat de culturisme, combina el treball mental i físic amb l’assessorament esportiu i la nutrició específica.