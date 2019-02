Javier Castellar, organitzador de la ‘Marca Ciutat de València 2019’ ha visitat ‘Prop de Tu’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A l’entrevista, Castellar ens ha contat els canvis importants d’aquest any

Javier Castellar, President del Club Esportiu PODIUM i organitzador de l’esdeveniment ‘Marxa Ciutat de València’, ha visitat el programa ‘Prop de Tu’ per contar-nos en primícia les sorpreses que aquest any hi hauran a la marxa.

‘Marxa Ciutat de València’ és un esdeveniment popular, familiar i inclusiu que aquest any celebra la seua XIV edició i que a més, en sols un mes ja porten al voltant de 1000 inscripcions.

Castellar ha contat al programa que aquest any es comptarà amb la presència del gran ciclista espanyol Miguel Indurain.

Una marxa que fomenta l’esport i que se celebrarà el pròxim 1 de juny.