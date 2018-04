Joan Aguado guanya el XIV Concurs ‘Troba la Mascota del Mes de l’Esport’ d’Almussafes

Connect on Linked in

El Consell Municipal d’Esports de la localitat va decidir en votació que el seu dibuix serà el protagonista de la nova edició de la iniciativa

L’organització també premiarà l’esforç dels dos finalistes i d’altres 11 joves participants en la convocatòria

El XVI Mes de l’Esport d’Almussafes s’inaugurarà el pròxim dissabte 26 de maig amb una gran festa en el Parc Central

Almussafes, a 10 d’abril de 2018. El XIV Concurs ‘Troba la Mascota del Mes de l’Esport’ ja té guanyador. El jove Joan Aguado, de sis anys, ha sigut el que ha obtingut més punts en la votació realitzada pels membres del Consell Municipal d’Esports i, per tant, el seu dibuix serà el que s’utilitze per a promocionar el XVI Mes de l’Esport, una iniciativa que s’inaugurarà el pròxim dissabte 26 de maig i que inclourà nombroses activitats per a promoure la pràctica d’exercici físic entre la ciutadania. En la festa d’obertura, que se celebrarà en el Parc Central, es durà a terme el lliurament de premis d’aquesta convocatòria, en la qual a més de Joan Aguado rebran guardons dos finalistes i altres 11 xiquets i xiquetes, els millors de Primària i Secundària.

El pròxim mes de juny Almussafes celebrarà un any més el ‘Mes de l’Esport’, quatre setmanes en les quals l’Ajuntament de la localitat desplegarà una completa agenda d’activitats per a promoure la pràctica d’exercici físic entre la ciutadania. En la programació es combinaran, com sol ser habitual en aquesta iniciativa promoguda per la Regidoria d’Esports del municipi, les disciplines més populars i esteses en la societat amb altres menys conegudes però que amplien el ventall de possibilitats perquè la població conega altres maneres de practicar esport.

Per catorzè any, la imatge de tota aquesta proposta estarà presidida per una mascota que ha sigut triada, una vegada més, per votació entre els membres del Consell Municipal d’Esports de la localitat. Reunit en sessió ordinària el passat 27 de març, aquest organisme va puntuar els 351 treballs presentats pels escolars al XIV Concurs ‘Troba la Mascota del Mes de l’Esport’, resultant guanyador el dibuix realitzat pel jove Joan Aguado Garcerán, de sis anys. En segon lloc va quedar el treball presentat per Toni Sánchez Rodrigo, de vuit anys. Finalment, el tercer lloc el va obtindre Elara Estévez García, d’onze.

“Estem molt agraïts per la implicació de tots els escolars del municipi en aquest concurs, senyal que l’esport importa i que el ‘Mes de l’Esport’ ja està plenament consolidat en el municipi i s’espera sempre amb grans expectatives”, assenyala el regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Almussafes, Pau Bosch.

Així mateix, l’organització concedirà 11 accèssits per a les millors creacions dels cicles d’educatius que han participat en la convocatòria. En el grup dels triats de primer cicle es troben Ruth Ludeña Baldoví, Paula Aranda Gascó i Nora Solano Sanchis. En el de segon cicle Marta Rodríguez Rodríguez, Jordi Mañé de la Fuente i José Roig Cotán. Finalment, els alumnes Valeria Valle Gómez, Kenan Mateo Tomás, Toni Devís Vicente i Marc Ivanyk Martínez han sigut els afortunats artistes que han aconseguit un dels premis que el Consell lliurarà el pròxim 26 de maig a les 12.30 hores en el Parc Central coincidint amb la festa de l’esport en el carrer que organitzarà l’Ajuntament d’Almussafes per a inaugurar la programació del ‘Mes de l’Esport 2018’, els detalls de la qual s’anunciaran pròximament.

Premis i participants

La presentació dels treballs va finalitzar el passat 21 de març i podien participar en el concurs tots els alumnes dels centres educatius i entitats esportives d’Almussafes, així com els empadronats en el municipi que cursen estudis de primària i secundària. Les úniques exigències eren que la temàtica estiguera relacionada amb l’esport i que les creacions tingueren unes mesures mínimes de 15×21 cm i un màxim de 29,7×21 cm.

El guanyador, que veurà el seu dibuix en les samarretes commemoratives i en tots els documents promocionals d’aquest XVII Mes de l’Esport, rebrà com a regal una bicicleta i un lot de material esportiu, mentre que els altres participants citats també seran premiats amb sengles lots de material esportiu en reconeixement a l’esforç demostrat en aquest concurs.