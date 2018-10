Joan Ribó demana una reunió amb el Ministeri de Foment en defensa de l’alternativa per a la V-21

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Alcalde de València ha destacat que demana aquesta reunió per a què reduïsca la pressió sobre l’Horta.

L’Alcalde de València, Joan Ribó, ha proposat una trobada al Ministeri de Foment sobre el projecte d’ampliació de l’autovia V-21 en el tram Carraixet-València en defensa d’una alternativa que supose una menor pressió sobre l’horta protegida.

La missiva, que s’afegeix a l’anterior cita demanada per l’alcalde per a abordar el soterrament de les vies del tren de la ciutat, reclama una moratòria de les obres de la V-21 per poder implementar una proposta alternativa.