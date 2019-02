Joan Ribó donarà una conferència a l’ONU

Print This Post

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciat aquest matí que donarà una conferència sobre el nou Centre Mundial de València per a l’Alimentació Urbana Sostenible d’avant L’ONU a Nova York.

Ribó ha assenyalat que presentar aquest projecte davant les Nacions Unides és una manera de visualitzar que València s’està dedicant a temes importants, i posar a la nostra capital en el mapa internacional i ressaltar el treball que està portant endavant l’Ajuntament de València pel que fa a alimentació sostenible.

Reunió amb l’ambaixador d’EUA s’ha reunit amb l’ambaixador estatunidenc a Espanya, Richard Duke Buchan, en el qual hi ha mantes una conversa en la qual han tractat diversos temes d’actualitat. Per la seua part Ribó li ha manifestat la seua preocupació per les actuals restriccions en el comerç entre Estats Units i Europa.