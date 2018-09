JOHC Alzira presenten la candidatura 2019

Connect on Linked in

La Setmana santa d’Alzira dona un pas més, en esta ocasió és la Comissió de joventut l’encarregada de llançar la candidatura d’esta ciutat com a seu per albergar el VII Encontre Nacional de Jovens de Germandats i Confraries a l’octubre de 2019.

La setmana Santa d’Alzira comptarà en el entramat urbà amb una escultura dedicada al confrade i la tamborada.

Desde la Comisió de la joventut estan treballant molt dur per aconseguir la candidatura i tenen el recolçament de tota Alzira.

El lloc escollit per a la presentación de la candidatura, així com també el logotip de la mateixa, amb l’eslògan: No tingues por, ha sigut el lloc on es trobava la capella de la sang, on consta que va nàixer la Setmana Santa a la capital de la ribera alta.

El VII Encontre Nacional de Jovens de Germandats i Confraries a l’octubre de 2019 serà un cap de setmana on donaraan a coneixer el millor de cada poble que participa.Alzira presentarà sobre tot els dossels

A més fábregues ha mostrat l’orgull que sent pel treball d’estos jovens.Ara cal esperar al resultat dessitjant el millor.