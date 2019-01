Jordi Machí pintarà un mural en directe en Fitur sobre la Festa d’Algemesí i la resta de patrimonis de la humanitat valencians

Connect on Linked in

El premi nacional de cocteleria, el algemesinense Segio Santamaría, elaborarà en directe la seua interpretació en forma de còctel de la Muixeranga i el popular Rockafull

Algemesí desembarca en la Fira Internacional de Turisme amb l’art en directe de Jordí Machí i el premi Nacional de Cocteleria Sergio Santamaría

Algemesí estarà present en la Fira Internacional de Turisme, Fitur, que se celebra a Madrid, per a mostrar al món el seu potencial com a destinació turística cultural. L’objectiu d’enguany és demostrar que la ciutat és molt més que Patrimoni de la Humanitat el 7 i 8 de setembre, quan se celebra la Festa de la Mare de Déu de la Salut. El programa d’Algemesí per a Fitur 2019 contempla activitats, presentacions i espectacles tots els dies. Per a portar avant aquesta missió, el consistori ha comptat amb algemesinencs il·lustres com el famós pintor Jordi Machí i el premi Nacional de Cocteleria Sergio Santamaría i amb l’actuació de Algadins Grup de danses.

L’art internacional de Jordi Machí en directe

Jordí Machí plasmarà en un gran mural l’esperit d’Algemesí i la Comunitat Valenciana pintant en directe per a tots els assistents durant la jornada inaugural de Fitur i la del dia 24 de gener. Demostració que diu clarament que Algemesí és art. Actualment, Machí està exposant les seues obres més famoses a la Casa de las Vacas de Madrid fins al 3 de febrer. A més, els seus treballs han sigut exhibits en diversos països com Itàlia, Anglaterra, Brasil, Bèlgica, Estats Units o el Líban i ha rebut encàrrecs de grans celebritats de Hollywood. Aquesta trajectòria li ha valgut a Machí per a consolidar-se com un artista amb una enorme projecció internacional.

Els còctels de Sergio Santamaría, d’Algemesí a la Xina, passant per Fitur

D’altra banda, abans de participar aquest octubre en el Mundial de Cocteleria a la Xina, Sergio Santamaría estarà en Fitur i prepararà amb productes valencians com la taronja i el caqui, proporcionats per Agriconsa, tres còctels amb tot el sabor de la nostra terra en l’exhibició culinària del divendres 25 de gener a les 11 hores. I és que Algemesí també és gastronomia. Els assistents podran provar el còctel Love Passion, el qual presentarà en el Mundial de Cocteleria i que li va valdre per a alçar-se amb el títol de Campió d’Espanya de Joves Barmans en el Campionat Nacional celebrat a Saragossa el novembre passat. També, el tradicional Rockafull, molt típic a Algemesí, i la creació Muixeranga podran ser degustades en Fitur. Santamaría està fent els primers passos per a aconseguir el seu lloc en l’elit internacional de la cocteleria i la seua pròxima meta serà lluitar pel títol internacional.

Les nostres tradicions de la mà de Algadins

Per a la jornada del dissabte 26 de gener, Algadins posaran el toc festiu amb la seua actuació, que tindrà lloc a les 16 hores, i deixaran molt clar que Algemesí també és tradició. Aquest grup cultural busca recuperar i fer valdre les tradicions valencianes, com la música i les danses, en aquesta època de tecnologia. Va nàixer a l’octubre de 2014 i hui ja compten amb més d’una trentena de membres.

El turisme cultural amb la implicació de les empreses i el comerç algemesinense

L’alcaldessa de la ciutat, Marta Trenzano, acompanyada per la regidora de Turisme, Palma Egido, i el director del Museu Valencià de la Festa, Julio Blasco, presentaran el dijous 24 de gener a les 16 hores en roda de premsa la Marca Turística Algemesí. Un espai amb la premsa reservat per a explicar el potencial econòmic del teixit industrial local, la seua riquesa natural i l’enorme patrimoni cultural amb què compta el municipi.

Per descomptat, l’estand d’Algemesí, en col·laboració amb el Museu de la Festa, comptarà amb tota la informació sobre la Festa de la Mare de Déu de la Salut, el patrimoni algemesinenc més internacional i guardonat per la Unesco, i tota l’oferta econòmica i natural del municipi.

“Enguany hi haurà dos punts d’informació patrocinats per la Diputació de València i Turisme Comunitat Valenciana amb informació sobre Algemesí i el seu patrimoni cultural. Tot està preparat per a mostrar-li a tots que Algemesí és patrimoni, però també és art, cultura, tradició, impuls econòmic i gastronomia. En definitiva, dir-li al món que Algemesí és únic”, ha assegurat la regidora de Turisme, Palma Egido.