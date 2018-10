Print This Post

Jordi Mayor optarà a la reelecció com a alcalde de Cullera pel PSPV-PSOE. El partit l’ha confirmat com a candidat a l’alcaldia i hui mateix el mateix Mayor ha anunciat en les xarxes socials que encapçalarà la llista socialista.

En un post de Facebook, Mayor ha escrit: “Representem un projecte col·lectiu que ha canviat Cullera en poc de temps. Però encara tenim per davant molt més treball. Vull comunicar-vos que he sigut designat de nou pel meu partit candidat a l’alcaldia de Cullera”.

El líder dels socialistes de Cullera ha afegit que “és un honor poder representar a tanta gent que treballa de valent per canviar les coses”. No obstant això, ha deixat clar que la seua prioritat ara és centrar-se en el govern. Les eleccions “seran el maig de 2019, ara cal seguir fent de Cullera un poble millor”.

Serà la tercera vegada que Mayor opte a l’alcaldia. En 2011, va encapçalar la candidatura socialista aconseguint un important increment de la representació municipal en passar de 5 a 9 regidors. Els socialistes es van quedar a escassos 200 vots de trencar la llavors majoria absoluta del Partit Popular, però Jordi Mayor ja va deixar clar que amb ell com a cap de cartell el PSOE de Cullera tornava a ser el partit fort d’abans.

En 2015 Jordi Mayor va tornar a ser el candidat i va aconseguir una històrica victòria per als socialistes que no es repetia des de 1991. Amb el lema “El canvi a Cullera”, obtingué 10 regidors, quedant-se a escassos vots de la majoria absoluta. Fou investit alcalde al juny d’eixe mateix any i ha aconseguit conformar un govern estable amb el qual acabarà la legislatura.

Gestió

Malgrat haver trobat un ajuntament en la ruïna, en poc temps el canvi s’ha notat en molts aspectes. La situació econòmica del consistori ha millorat notablement després de reduir a la meitat l’ingent deute generat pel Partit Popular. L’altra gran prioritat han sigut les persones. Cullera compta en l’actualitat amb unes de les polítiques socials més ambicioses de la comarca gràcies a l’aposta dels socialistes en esta àrea en la qual s’invertix més de 2 milions d’euros.

El foment de l’ocupació, amb la creació de diversos programes de contractació i formació ha sigut un altre dels eixos juntament amb la promoció turística. En ambdues àrees de gestió, Mayor compta amb l’aval de les xifres: reducció de les llistes de l’atur i les millors dades d’ocupació turística de la sèrie històrica estan en l’haver de la seua gestió.

En matèria d’infraestructures, el govern socialista ha aconseguit reactivar l’obra pública i atraure inversions després d’una legislatura, l’anterior amb el PP, de paràlisi. La piscina municipal està acabada en la seua fase 1 i s’obrirà en dates pròximes.

S’està construint la nova central de la Policia Local, el nou skatepark que conclourà les obres del Parc Daniel Clar, es reforma el pont de pedra i d’ací a poc de temps es farà el mateix amb el de ferro, la Casa de l’Ensenyança es convertirà en un centre de recursos estratègics per al turisme i s’avança en la reurbanització del centre històric amb la imminent reforma del carrer del Riu, després d’haver fet el mateix amb el carrer del Vall. L’Anell Verd, la reforma de la Casa de la Cultura, de la Residència o de l’Escoleta són uns altres dels exemples de les actuacions en esta matèria.