Jorge Rodríguez celebra que Rafa Nadal forme part de l’equip espanyol de la Copa Davis a València

Connect on Linked in

La plaça de bous, propietat de la Diputació, acollirà l’eliminatòria de quarts de final del torneig davant Alemanya entre el 6 i el 8 d’abril

27/03/2018.El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha celebrat la presència de Rafa Nadal en l’eliminatòria de quarts de final de la Copa Davis entre Espanya i Alemanya, confirmada aquest dimarts pel capità de l’equip espanyol, Sergi Bruguera. Els partits d’aquesta ronda es disputaran entre el 6 i el 8 d’abril en la plaça de bous de València, propietat de la Diputació.

Durant la recent visita del president a la plaça per a comprovar l’estat de les obres de transformació del recinte per a acollir aquest esdeveniment esportiu de repercussió internacional, Rodríguez va destacar les condicions de la plaça per a acollir qualsevol tipus d’esdeveniment i va mostrar la seua expectació davant la possible participació del líder espanyol, que en l’actualitat es disputa el número u amb el suís Roger Federer.

En paraules del president de la Diputació, “Nadal és la guinda a un gran espectacle esportiu que es va a celebrar en el millor escenari possible i davant 11.000 afeccionats que van a espentar a l’equip espanyol cap a la següent ronda de la Davis”. Rodríguez va destacar igualment el nivell de la resta de components de l’equip que capitanea Bruguera, en el qual també es troba el tennista David Ferrer, de Xàbia, i el castellonenc Roberto Bautista.

El conjunt que es mesurarà a Alemanya en la terra batuda de la plaça de bous de València ho completen Pablo Carreño i Feliciano López. En el cas del tennista balear, que es va lesionar a la fi de febrer en el torneig de Acapulco, la seua volta confirma la il·lusió de Nadal per la qual seria la seua cinquena ‘Ensaladera’ de plata, la sisena del tennis espanyol.

El guanyador de 16 grans trepitjarà a principis d’abril la terra batuda de Xàtiva amb la qual s’ha muntat la pista de la plaça, per part de l’empresa Sport Megías. Els treballs de transformació del recinte propietat de la Diputació van a bon ritme i la zona de joc estarà llista en els terminis previstos, perquè els jugadors puguen cobrir les sessions d’entrenament necessàries abans de disputar aquesta eliminatòria de quarts de la Davis.