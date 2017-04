Jorge Rodríguez: “El Sona la Dipu 2017 es consolida com una llançadora professional de nous grups”

El periodista i crític musical Eduardo Guillot, el director de comunicació d’Espai Rambleta i del Deleste Festival, Quique Medina; Mai Ibáñez, cantant de Badlands, grup guanyador del Sona la Dipu 2015; Vicente Fabuel, amo de la tenda de discos Oldies; Ana Díez, de la plataforma musical Hits with Tits; i Anaïs López, de produccions Baltimore com a suplent, seran els membres del jurat d’enguany. “Serà paritari i s’adhereixen músics contribuint a la professionalització del projecte”, ha assenyalat la diputada de Joventut, Igualtat i Esports, Isabel García.

La incorporació del periodista Quique Borrás a la direcció musical del projecte és en paraules d’Isabel García una altra de les grans novetats d’aquesta edició, que manté les principals apostes iniciades fa un any, com la posada en valor de la presència femenina en el programa, amb el premi al millor grup femení, el reforç de la marca en festivals nacionals i la seua extensió als municipis de la província amb una sèrie de concerts.

“Per primera vegada açò no es diu concurs Sona la Dipu, sinó que és un programa, en el qual s’han inclòs sis línies d’actuació, quatre ja en marxa i funcionant simultàniament”, ha assegurat el director musical del projecte, Quique Borrás. Encara que la idea del concurs segueix present, en aquesta edició s’incorporen al programa tot un seguit de activitats que es perllongaran durant tot l’any, de manera que es reforce la promoció dels grups valencians.

S’estableixen diferents formes de suport i impuls de les formacions valencianes, com una xarxa de concerts per municipis de la província, així com la seua participació en festivals; accions de tutela que permeten als grups la seua immersió en el món discogràfic, com a seminaris i cursos; col·laboració amb altres administracions, entitats de gestió i empreses privades; i realització d’un nou pla integral de comunicació, que ja està en marxa.

Prop d’un centenar de bandes inscrites

El Sona la Dipu 2017 comptarà amb set concerts. La presentació serà

el pròxim 30 d’abril a Cullera amb l’actuació de Fangoria com a grup cap de cartell. Li seguirà el 15 de maig el primer dels concerts de semifinals, que s’organitzarà a Burjassot i a més constituirà la festa de presentació del Festival de les Arts, en el qual actuaran entre altres Sidonie, La Habitación Roja i Rayden. A més, hi haurà altres tres concerts de semifinals, una final i la gran final amb els guanyadors a Picassent el 9 de setembre.

Prop d’un centenar de grups s’han inscrit per a participar en l’edició d’enguany. “Ha sigut un procés molt natural de treball. Ens ha servit per a adonar-nos que la realitat musical valenciana és prou àmplia per a fer una bona selecció”, ha comentat Eduardo Guillot, portaveu del jurat del Sona la Dipu. El projecte estarà present en festivals com el Primavera Sound, el Festival de les Arts, el Low Festival o l’Arenal Sound. Així mateix, continua obert el termini perquè els ajuntaments sol·liciten la presència de bandes del Sona la Dipu d’edicions anteriors per a realitzar concerts en els seus municipis.