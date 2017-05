Jorge Rodríguez: “Una cosa tan senzilla com una caldera ha aconseguit millorar la qualitat de vida dels alumnes de Senyera”

El municipi renova el sistema de calefacció del col·legi 9 d’Octubre amb els fons del Pla d’Infraestructures Financerament Sostenibles

La Corporació provincial inverteix en dos anys en la localitat 700.000 euros, que han permès realitzar intervencions de millora en vies i camins rurals, entre altres accions

16/05/2017.El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha visitat aquest divendres el municipi de Senyera, on ha conegut de primera mà les millores realitzades en la localitat amb les ajudes procedents de la Corporació. Entre elles, la renovació d’una caldera en el Col·legi 9 d’Octubre, que ha permès a l’alumnat disposar de nou calefacció al centre.

“Són inversions molt senzilles però no per això menys importants. Feia anys que els xiquets i xiquetes passaven fred en el col·legi i una cosa tan senzilla com una caldera ha aconseguit millorar la qualitat de vida dels alumnes”, ha assenyalat el president Jorge Rodríguez. Rodríguez, acompanyat per l’alcaldessa de Senyera, Paqui Momparler, i pels diputats Pablo Seguí i Rafael Soler, ha pogut així mateix visitar altres millores en el municipi realitzades amb fons procedents de la Corporació.

“Molt agraïda perquè aquesta Diputació està apostant pel municipalisme, que és el que necessitem als pobles”, ha assegurat l’alcaldessa del municipi, Paqui Momparler. La Diputació de València ha invertit en la localitat en els últims dos anys al voltant de 380.000 euros, la qual cosa ha permès en paraules de Rodríguez “millorar les coses a poc a poc”. D’aquesta manera, s’ha posat climatització en una sala multiusos, s’ha creat una biblioteca, s’ha canviat la il·luminació dels carrers i s’han millorat places i camins rurals.

Així mateix, durant la visita l’alcaldessa del municipi ha traslladat al president de la Corporació altres necessitats del municipi, com el condicionament del llit del riu Albaida, la intervenció en la carretera que va a Xàtiva, que segons Paqui Momparler “té una gran sinistralitat, és molt perillosa i al mateix temps molt utilitzada”, així com la construcció d’un gimnàs i l’ampliació de l’espai destinat en la localitat a les persones jubilades.