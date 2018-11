Jornada de Networking Empresarial a Alzira

Connect on Linked in

Una jornada que s’ha dut a terme per a facilitar el contacte entre les empreses de la Ribera Alta.

La Casa de la Cultura d’Alzira ha acollit la quarta Jornada de Speed Networking. Una iniciativa que ha servit per a facilitar el contracte entre les empreses de la Ribera Alta, a més de donar a conéixer els productes i serveis de les empreses més pròximes.

Aquesta jornada ha servit als participants per donar-se a conéixer i per descobrir diferents aspectes i ferramentes que poden ser positius per a les seues empreses com la introducció a les xarxes socials.

Una iniciativa que ha sorgit des de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus.