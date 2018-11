Les jornades Arrosària de l’Eliana Albiach convertixen Cullera en la capital de l’arròs

Print This Post

Xefs de tota la Comunitat oferixen els millors plats amb l’ingredient estrella de la gastronomia valenciana com a protagonista

Cullera serà fins diumenge que ve la capital gastronòmica de l’arròs. Demà dimarts arranquen les jornades Arrosària 2018 organitzades pel restaurant Eliana Albiach amb el suport de la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Cullera.

Un certamen gastronòmic que es dóna cita fins a diumenge que ve i en el qual els comensals podran gaudir d’un menú complet elaborat a força de l’ingredient estrella de la cuina valenciana: l’arròs.

El xef cullerenc Juan Giner Albiach dirigix al grup de mestres arrossers que han preparat un menú compost de plats innovadors en el qual, des dels entrants fins a les pastes del café, l’arròs és la base.

Així, enguany es podran degustar plats com ara l’arròs basmati amb vichyssoisse de coliflor o l’arròs J. Sendra de Cullera amb bolets de palla, pernil ibèric i alfàbrega.

El menú també inclou arròs cremós Carmaroli (Itàlia) amb polp, olives negres i formatge d’ovella xurra i arròs bomba sec d’ànec amb pilotetes de magre, napicol i llegums.

Les postres també fan la boca aigua. Un financier de farina d’arròs i crema de licor d’arròs i trufetes faran les delícies dels assistents a les jornades.

L’edil de Turisme, Javier Cantos, ha participat en la presentació que s’ha dut a terme hui i ha posat en valor iniciatives com esta que contribuïxen a «visibilitzar l’alta gastronomia de Cullera» i a la dinamització del turisme gastronòmic, un dels pilars de l’oferta del municipi.

Per açò, ha assenyalat que el consistori «farà costat totes aquelles iniciatives empresarials que com esta contribuïxen a la promoció de la gastronomia com a atractiu d’alt valor afegit».

Les jornades es poden gaudir en el restaurant Eliana Albiach de Cullera amb un menú tancat, el menú ‘Te quierroz’, a un preu de 30 euros. A més del restaurant cullerenc, col·laboren la Fonda Torreblanca (Torreblanca), Casa Ramón (Cullera), La Perdi (Sant Mateu), Casa Carmelo (Ocaña), Cacham (Banyeres de Mariola), Casa Robert (El Saler) i la Borda de Lola (Xàtiva).