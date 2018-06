José María Nácher: “la Comunitat Valenciana pot convertir-se en referent musical a Europa”

Connect on Linked in

Francesc Colomer, secretari autonòmic de l’Agència Valenciana de Turisme, ha presentat el projecte “L’Anàlisi del posicionament turístic de l’activitat musical a la Comunitat Valenciana”. Aquest estudi part de la consideració de les indústries culturals i creatives com un motor d’especialització en activitats d’alt valor afegit.

José María Nácher, professor d’Economia Aplicada de la Universitat de València, ha destacat la importància de la Comunitat al panorama musical europeu.

Aquest estudi conté, per una part, una guia per tal d’orientar les polítiques públiques i la col·laboració amb el sector privat, tenint en compte les fortaleses i febleses de la Comunitat en aquest terreny. Per últim, el projecte conclou amb possibles accions futures per a seguir treballant en la consolidació dels objectius, entre les quals es troben l’elaboració d’un catàleg d’agents professionals de la música en directe o millorar la normativa legal i la inseguretat jurídica amb la qual es troben els promotors de concerts.