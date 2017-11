Josep Bort: «Els Objectius de Desenvolupament Sostenible haurien de marcar l’agenda política de totes les administracions públiques»

Representants d’onze diputacions analitzen la realitat mediambiental i harmonitzen polítiques contra el canvi climàtic

El diputat de Medi Ambient ha participat en la reunió de diputacions, celebrada en el marc de la Trobada de Pobles i Ciutats per a la Sostenibilitat que alberga la ciutat de València

28/11/2017.Diputats i representants de les àrees de Medi Ambient de les diputacions de València, Castelló, Alacant, Barcelona, Tarragona, Córdoba, Mallorca, Badajoz, Àvila, Albacete i Guipúscoa han mantingut una reunió de treball per harmonitzar polítiques i intercanviar experiències sobre com caminar cap a la conformació de ciutats i pobles més resilients i adaptats al canvi climàtic. Un fòrum que ha tingut lloc en el marc de la Trobada de Pobles i Ciutats per a la Sostenibilitat (Conama Local), el congrés més emblemàtic sobre medi ambient i entorn urbà que se celebra durant aquests dies a Las Naves de la ciutat de València.

«El congrés anual de medi ambient Conama és més que necessari perquè permet polsar la realitat mediambiental del nostre entorn a totes les escales, avaluar-la i dibuixar el futur pel qual hem de treballar. Futur que no pot ser altre que la sostenibilitat, si veritablement volem tenir alguna oportunitat com a societat i com a espècie», ha subratllat el diputat de Medi Ambient de la Diputació de València, Josep Bort, durant el transcurs d’aquesta reunió de diputacions.

Per poder abastar aquest objectiu «és imprescindible –ha afegit Bort– fer partícip d’aquesta realitat a la societat civil en el seu conjunt i a totes les administracions públiques, perquè som actors principals en el desenvolupament i implementació de polítiques cap a la sostenibilitat».

En última instància, el responsable de l’Àrea de Medi Ambient ha considerat que «els Objectius de Desenvolupament Sostenible haurien de marcar l’agenda política de totes les administracions públiques per poder fer front, de forma conjunta i coordinada, als grans reptes mediambientals del nostre futur més immediat», ha defensat Josep Bort.

Els reptes del segle XXI

Durant el transcurs del congrés Conama Local València 2017, que finalitza aquest dimecres,s’estan compartint experiències d’èxit i abordant els reptes futurs que afronten les ciutats tenint com a marc de referència la Nova Agenda Urbana de l’ONU i els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, amb l’escalfament global, la mobilitat sostenible, la transició energètica i l’economia circular com a desafiaments principals de la societat del segle XXI.

En eixe sentit, l’adaptació al canvi climàtic en els entorns urbans és un eix important del fòrum. Precisament, el lema d’aquesta trobada és Les ciutats connecten naturalment, el qual fa referència a la necessitat que tenen les urbs de reduir la seua petjada ecològica i d’harmonitzar la seua relació amb l’entorn més proper.

Entre les sessions recollides al programa del congrés, s’estan celebrant diversos debats enfocats a l’adaptació al canvi climàtic en els entorns urbans. Per a parlar-ne de l’àmbit de la mobilitat s’està comptant amb la presència de diversos professionals i experts, com ara Salvador Rueda, creador de les ‘superilles’ de Barcelona, i gestors municipals de Vitòria-Gasteiz, Madrid, Pontevedra o Múrcia. A més, s’estan produint debats envers la renovació del transport públic, la mobilitat en els entorns educatius i l’electrificació de la mobilitat, amb participació de gestors de serveis de vehicles elèctrics i compartits.

Així mateix, l’economia circular està gaudint d’un ampli protagonisme, amb la realització d’un taller específic per a fomentar-la en les ciutats, amb representants d’empreses i entitats públiques. A més de plantejar enfocaments nous i especialitzats, com el proveïment sostenible en la indústria agroalimentària, la compra pública sostenible i una sessió especial sobre economia circular en l’hostaleria, un sector amb gran capacitat per a impulsar canvis exemplars cap a models més sostenibles.