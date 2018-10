Print This Post

La joventut d’Alfafar s’implica en els pressupostos de 2019

L’alumnat de Vamar i IES 25 d’abril major de 16 anys, vas agafar a la presentació de “decideALFAFAR”, la nova Plataforma de

Pressupostos Participatius i Consultes Ciutadanes de l’Ajuntament d’Alfafar.

Després d’una breu demostració de com accedir i interactuar amb la plataforma, els i les estudiants es van interessar en com presentar les seues propostes de projectes per a 2019.

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana, s’ha presentat la Plataforma de Pressupostos Participatius i Consultes Ciutadanes de l’Ajuntament d’Alfafar, al sector més jove de la població.

Alumnat major de 16 anys dels centres Vamar i IES 25 d’abril, han conegut a través d’una breu demostració com accedir i interactuar amb la plataforma, les fases del procés de pressupostos participatius i les característiques dels projectes que poden presentar fins al pròxim 12 de novembre.

Les i els joves d’Alfafar han mostrat el seu interès a conèixer més detalls del procés i ser partícips d’aquesta iniciativa municipal, que els permetrà decidir la destinació de 200.000€ d’inversió municipal per a 2019.

Amb aquesta activitat es convida a la joventut d’Alfafar a conèixer els mecanismes de participació que l’ajuntament posa a la disposició de la ciutadania, per a implicar-se i participar en la presa de decisions municipals amb les quals millorar Alfafar.

La Plataforma de Pressupostos Participatius i Consultes Ciutadanes de l’Ajuntament d’Alfafar va començar la seua marxa el passat 22 d’octubre amb la presentació de “decideALFAFAR” al Fòrum Local de Participació Ciutadana, amb la finalitat de fer partícip del projecte al teixit associatiu del municipi.

A més, amb l’inici del període de presentació de propostes, des del 23 d’octubre i fins al 12 de novembre, l’ajuntament eixirà als diferents barris del municipi amb dispositius electrònics per a fer demostracions als veïns i veïnes que així ho desitgen, podent realitzar en el moment el registre en la plataforma i la presentació de la seua proposta.

A través de “decideALFAFAR” l’Ajuntament d’Alfafar continua treballant en el foment de la participació ciutadana en les decisions i gestions del municipi fent-los partícips, en aquesta ocasió, de la distribució dels recursos municipals.

Fins al 12 de novembre les i els veïns interessats poden presentar els seus projectes d’inversió, que han de respondre a alguna reivindicació ciutadana o suposar una millora que influïsca en la qualitat de vida de tota la ciutadania. Les propostes hauran de comptar amb un mínim de 500 suports per a passar a la fase de votació. Les bases reguladores i el calendari previst estan disponibles en la pàgina web de l’ajuntament (http://www.alfafar.com/decidealfafar/).