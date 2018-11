Joves de Bolívia visiten Mislata gràcies al Fons Valencià per la Solidaritat

Connect on Linked in

El Fons Valencià per la Solidaritat és una associació d’ajuntaments de la Comunitat Valenciana, entre els quals es troba Mislata, per a la cooperació, sensibilització i l’educació per al desenvolupament. Aquesta organització, sense ànim de lucre, es va constituir per a contribuir al desenvolupament dels països empobrits, així com per a sensibilitzar a la societat valenciana, des de l’àmbit local, de les problemàtiques que aquests països pateixen. El Fons realitza i finança projectes amb les aportacions econòmiques que cada any fan els ajuntaments socis, aportacions que constitueixen un fons econòmic que serveix per a executar els projectes aprovats.

Un dels projectes que s’està executant des de 2016, a través de l’ONG “Processe”, és el d’enfortir els grups juvenils de sis municipis de Bolívia. Uns grups que tenen unes funcions similars als nostres Corresponsals Juvenils. I en el marc d’aquest context, representants d’aquests Consells Locals juvenils, així com tècnics del Fons i de l’ONG, visiten durant tot el dia d’avui la ciutat de Mislata per a conèixer com es treballa amb la joventut. L’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, acompanyat dels regidors de Joventut i de Cooperació, ha rebut a la comitiva en l’Ajuntament per a donar-los la benvinguda a la nostra ciutat.

Durant la trobada, Bielsa els ha traslladat totes les accions que des de joventut es duen a terme i ha mostrat el seu suport als i les joves de Bolívia “perquè seguisquen lluitant per tenir veu i ser partícips en les decisions polítiques que els afecten directament”. Al seu torn, els ha animat al fet que seguisquen treballant en les seues idees perquè “és el moment d’iniciar canvis en la societat i és la gent jove de Bolívia la que pot aconseguir-ho”. Per la seua banda, Carla i Víctor, els joves representants de Bolívia, han traslladat tot el que queda per fer en el seu país en matèria de joventut, i fins i tot un d’ells manifestava que “ens agradaria viure en un municipi com Mislata que té tants serveis per a la gent jove”.

Durant la jornada d’avui, mantindran diferents trobades amb joves de Mislata en els instituts i Centres Joves, així com amb els Corresponsals Juvenils i el Consell de la Joventut, perquè els uns i els altres coneguen de primera mà les seues pròpies realitats.

El propòsit d’aquest projecte, que té com a protagonistes als més joves, és la consolidació d’un lideratge per part d’aquest grup, així com aconseguir l’exercici ple dels seus drets socials. En l’actualitat, aquests Consells Locals de joves a Bolívia han realitzat un diagnòstic dels problemes juvenils en els seus propis municipis i han aconseguit que en les seues localitats s’aprove una llei de protecció de la joventut.