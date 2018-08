Judicialitzen la fossa 112 de Paterna on s’espera trobar prop d’un centenar d’afusellats durant el franquisme

Print This Post

La diputada de Memòria Històrica segueix de prop la vuitena actuació duta a terme pels experts d’ArqueoAntro, amb els qui s’ha personat en la seu judicial del municipi

Rosa Pérez Garijo: “Estem treballant per a retornar la dignitat a aquest país, i les administracions públiques han de tenir un paper fonamental en l’exhumació dels cossos”

La diputada de Memòria Històrica, Rosa Pérez Garijo s’ha personat en el jutjat de Paterna al costat dels experts arqueòlegs d’AequeoAntro Alejandro Calp i Javier Iglesias i la presidenta de l’Associació de Familiars de les Víctimes, Carmen Gómez per a testificar l’aparició de cossos en la fossa 112. Les obres d’excavació i exhumació, finançades per la Diputació de València i a càrrec de l’equip d’ArqueoAntro, esperen trobar entorn de 100 afusellats durant la repressió franquista.

La diputada de Memòria Històrica, Rosa Pérez Garijo ha afirmat que “estem treballant per a retornar la dignitat a aquest país, i les administracions públiques han de tenir un paper fonamental en l’exhumació dels cossos”.

A principis de setmana van començar els treballs a força de pinzells que el que tracta de fer és deixar al descobert les restes òssies. De moment l’equip d’ArqueoAntro ha trobat quatre cranis amb impacte de projectil i calç el que confirma evidències clares de mort per violència. “Ens hem personat en el jutjat de Paterna per a denunciar aquestes morts, perquè el nostre objectiu és que les exhumacions siguin judicials i que per fi puguem donar-li justícia a les víctimes del franquisme”, ha manifestat la diputada de Memòria Històrica Rosa Pérez Garijo.

Els treballs van començar el passat 20 d’agost. Després de delimitar el contorn de la fossa comuna, l’equip d’experts ha excavat les parets cobertes de calç per a extraure les restes humanes. Així, els arqueòlegs han localitzat quatre cranis fracturats enmig d’una massa d’ossos i roba en descomposició, però s’esperen localitzar entorn de 100 víctimes assassinades procedents en la seua gran majoria de les comarques de La Safor i Ribera i de nombroses localitats de la província de València com Tavernes de la Valldigna, Cullera, Albalat, Sollana, Carlet, Villanueva de Castelló, l’Alcúdia, Manises, Torrent, Paterna, Puçol, Silla, Oliva, Sagunt, Sueca, Alberic, Alcàsser, Alginet, Alaquàs, Benifaió i Beniparrell.