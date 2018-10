Júlia Blasco, nova regidora de l’Ajuntament de Cullera

Print This Post

La representant de Compromís promet el càrrec en substitució del dimitit Marc Joan

Relleu en les files del grup Compromís per Cullera en l’Ajuntament de Cullera. Maria Júlia Blasco va prometre ahir el seu càrrec com a nova regidora de la coalició integrant del govern municipal (PSPV-PSOE / Compromís). Ho va fer en substitució del dimitit Marc Joan.

Maria Júlia Blasco és la primera dona que integra el grup Compromís per Cullera i es convertix en la setena de la Corporació municipal juntament amb les cinc regidores del grup socialista i l’única del grup Gent per Cullera.

Blasco va nàixer a Cullera (1970), és llicenciada en Dret per la Universitat de València des del 1997 i des del 2004 té una empresa d’assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic.

Júlia Blasco milita en Alternativa Progressista de Cullera (APC), partit que conforma la coalició Compromís per Cullera, i ja fou regidora per esta formació tant en tasques de govern com d’oposició en anteriors legislatures.

Després de prendre possessió durant la sessió plenària ordinària del mes d’octubre, Blasco va manifestar la seua «il·lusió i motivació» i es va posar a disposició de l’equip de govern per tal d’assumir les responsabilitats que li puguen ser encomanades «amb l’ànim de treballar durant els mesos que queden de legislatura per millorar la vida de les ciutadanes i els ciutadans de Cullera».