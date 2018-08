Juniors MD Almussafes finalitza amb èxit el seu campament d’estiu a Guadalajara 

Connect on Linked in

La iniciativa s’ha desenvolupat de l’1 al 15 d’agost a la localitat manxega de Torremocha del Pinar

Un total de 110 xiquets i adolescents, 34 educadors i 21 col·laboradors han format part d’aquesta nova aventura de l’entitat

Almussafes, a 16 d’agost de 2018. Ahir, dimecres 15 d’agost, van tornar a Almussafes els participants en el campament d’estiu organitzat pel centre Juniors de la localitat. De l’1 al 15 d’agost, els integrants de l’entitat es van traslladar fins al municipi manxec de Torremocha del Pinar per a viure dues setmanes repletes d’activitats formatives, lúdiques i d’oci en plena natura. En aquesta ocasió, han participat un total de 110 xiquets i adolescents, 34 educadors i 21 col·laboradors en tasques de cuina. El programa ha inclòs excursions per la zona, jocs cooperatius i dinàmiques formatives, iniciatives amb les quals busquen aprofundir en valors com la solidaritat, l’amistat i el respecte al medi ambient des d’un punt de vista cristià.

Els xiquets, adolescents i joves de Juniors M.D. Almussafes van concloure amb èxit ahir, dimecres 15 d’agost, la seua aventura a Guadalajara. El campament que els ha acollit durant la primera quinzena d’agost, situat en un paratge de la localitat manxega de Torremocha del Pinar, ha sigut l’escenari triat per l’equip d’educadors del centre per a la realització de les nombroses activitats que han integrat el programa educatiu, cultural i lúdic d’aquesta edició de la iniciativa, que porta celebrant-se des de principis dels anys vuitanta.

Aquestes dues setmanes, concebudes com cada any per a posar la guinda al conjunt de propostes organitzades per l’entitat per als seus membres durant el curs, els 110 xiquets i adolescents i els 34 educadors, entre els quals es trobaven tres monitors en pràctiques, han tingut l’oportunitat d’aprofundir en diversos temes com l’ecologia, el respecte als altres i al medi ambient, la solidaritat o l’amistat, “tenint com a referència sempre en la nostra labor els valors cristians, que són els que ens han portat fins a ací”, expliquen.

Entre les activitats han destacat les marxes per la comarca, que incloïen pernoctacions en instal·lacions públiques de localitats properes, la jornada dedicada a la saga literària i cinematogràfica de Harry Potter, les dinàmiques de grup per a debatre sobre diferents qüestions, els tallers manuals, una excursió per l’entorn, les gimcanes i les projeccions cinematogràfiques “en les quals busquem acostar als xiquets temes que els afecten d’una forma atractiva i propera per a després intercanviar opinions en els diferents equips que conformen el campament”, ressalten.

A més, el passat diumenge 12 d’agost es va dur a terme el tradicional Dia de Pares, en el qual les famílies van poder accedir al campament, passar la jornada al costat dels xiquets i compartir amb ells una eucaristia que va estar presidida pel rector d’Almussafes, D. Miguel Martínez.

Com a novetat, els educadors van establir equips formats per xiquets i adolescents d’entre els 9 i els 17 anys per al desenvolupament d’algunes de les activitats. “Aquests equips funcionaven en paral·lel als habituals grups per edats i pretenien fomentar la cooperació i la col·laboració, així com augmentar el sentiment de pertinença al moviment Juniors”, afirma la cap del campament, Teresa Rovira.

Com cada any, un equip format per pares i mares de xiquets i xiquetes s’ha encarregat de la cuina. En aquest cas, han col·laborat d’aquesta forma amb l’entitat un total de 21 persones, distribuïdes de manera equilibrada en les dues setmanes de convivència. “Per a nosaltres representen una part fonamental dels campaments i tenen tot el nostre reconeixement, no solament perquè decideixen passar un temps de les seues vacances treballant dur de manera voluntària sinó perquè suposen també un suport molt important i per açò solament tenim paraules d’agraïment per a ells”, reconeix el cap de centre, Andrés Marzal.