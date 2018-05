Juniors MD Almussafes guanya el Festival de la Cançó de la Ribera per segon any consecutiu

Connect on Linked in

L’entitat es va imposar a la resta de centres de la Vicaria VII amb la seua cançó ‘Vaig amb Tu, Jesús’, escrita per l’equip d’educadors

Mig miler de joves de les comarques de la Ribera van participar en la iniciativa, que es va celebrar en la localitat de l’Alcúdia

Almussafes, a 7 de maig de 2018. La cançó ‘Vaig amb Tu, Jesús’, presentada pel Centre Juniors d’Almussafes, va guanyar el passat dissabte 5 de maig el XXXIV Festival de la Cançó de la Vicaria VII de Juniors Moviment Diocesà. Es tracta del segon any consecutiu que l’entitat almussafenya aconsegueix alçar-se amb el triomf d’aquest certamen en el qual els diferents centres Juniors situats en les comarques de la Ribera interpreten cançons inèdites compostes específicament per a aquest concurs, que en aquesta ocasió es va celebrar en la localitat de l’Alcúdia. El cap de centre, Andrés Marzal, agraeix l’esforç d’educadors, xiquets, adolescents i joves per a aconseguir revalidar aquesta posició. L’associació conclourà aquesta setmana el curs amb la celebració de la seua Setmana Juniors.

L’alegria i l’emoció es van apoderar dels xiquets, adolescents i joves del Centre Juniors d’Almussafes el passat dissabte 6 de maig quan es va anunciar que havien sigut els guanyadors del XXXIV Festival de la Cançó de la Vicaria VII de Juniors Moviment Diocesà, trobada que enguany es va celebrar en el Centre Cultural de l’Alcúdia amb la participació de mig miler d’integrants de diferents centres de les Zones La Ribera de la Tarongina i La Ribera del Xúquer d’aquesta entitat de temps lliure educatiu pertanyent a la Diòcesi de València.

“Vaig amb Tu, Jesús”, el tema compost per l’equip d’educadors del centre almussafeny expressament per al certamen es va imposar a la resta de candidatures. A través de les estrofes i les tornades, “la cançó convida a fugir de la superficialitat pròpia de la societat actual per a parar esment al veritablement important”, destaca el cap del centre, Andrés Marzal, qui realitza un balanç positiu del resultat. “Hem treballat molt, portem temps preparant-ho tot i prestant atenció a tots els aspectes per a cuidar fins al mínim detall”, assegura.

La temàtica que havien de seguir les propostes interpretades era el lema ‘Tu, el meu millor amic’, frase extreta de l’Oració Juniors que està servint de fil conductor per a gran part de les iniciatives impulsades pel moviment diocesà durant el curs 2017-2018. Per darrere van quedar Jovades d’Alginet i l’Alcúdia, que van compartir la segona posició, i Carlet, que es va quedar amb el bronze. El premi a la millor lletra va recaure en el centre El Carme de Sueca i el que reconeixia la millor ambientació en graderies en el centre L’Encarnació d’Alzira.

Però l’activitat no es va circumscriure exclusivament a la vesprada. Des de primera hora del matí els centres van gaudir d’un nou Dia Juniors en el qual es van realitzar diverses activitats pels parcs i zones verdes de la localitat en les quals van aprofundir a través de divertides dinàmiques d’animació i formació en valors cristians com el respecte i l’amistat i es va celebrar una eucaristia en l’església de Sant Andreu en la qual es van llegir textos relacionats amb l’ambientació de la jornada i els citats valors.

“Ens ho hem passat genial tant els xiquets com els educadors i ens hem anat més contents que mai a casa. És molt satisfactori veure que l’esforç té el seu recompensa. Guanyar dos anys seguits és molt complicat, de fet, solament ho havia aconseguit fins ara un centre”, explica Marzal.

Setmana Juniors

El Centre Juniors d’Almussafes finalitzarà el curs aquesta mateixa setmana amb la celebració de la seua tradicional Setmana Juniors, en la qual no faltaran el multitudinari sopar amb els pares, el rastreig per la localitat, el gran joc en el parc del Sagrari, l’eucaristia d’acció de gràcies i l’oració comunitària dirigida als integrants més majors i als educadors. Quan acaben els actes començarà el compte arrere per a l’inici d’un nou campament d’estiu.