La Junta Local convoca el concurs per triar el cartell anunciador de les falles turisanes

Les falles se celebren del 28 al 31 de març

La Junta Local de Turís ha establit el 6 de febrer com a data límit per a presentar els treballs que vulguen participar en el XXIV concurs de cartells anunciadors de les falles de Turís. Com ja és tradicional, en esta localitat de la Ribera Alta les festes falleres se celebren després que les del cap i casal i concretament enguany ho faran del 28 al 31 de març.

En el concurs poden participar persones a partir de 14 anys d’edat amb cartells elaborats amb qualsevol tipus de material en format A4.

El mateix artista podrà presentar tantes obres com desitge. No hauran d’estar signades i s’entregaran en l’Ajuntament a l’atenció de la presidenta de la Junta Local Fallera. S’ha d’adjuntar al cartell un sobre tancat que incloga en el seu interior les dades de l’autor (nom, edat, DNI, adreça, correu electrònic i número de telèfon).

Les bases poden consultar-se en la pàgina web municipal: http://www.turis.es/report-event-page/junta-local-convoca-concurs-triar-cartell-anunciador-falles-turisanes