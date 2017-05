l Centre Miquel Burguera de Sueca organitza la III Caminada Urbana “Sóc Especial”

Sueca, 10/05/2017.El Centre Públic d’Educació Especial Miquel Burguera de Sueca ha organitzat en col·laboració amb l’Ajuntament de Sueca, per al pròxim diumenge 14 de maig, la III Caminada “Sóc Especial”.

La caminada eixirà del Passeig de l’Estació a les 11:30 hores, tindrà un recorregut urbà senzill i finalitzarà a les instal·lacions del centre, tot amb l’objectiu d’acostar i donar a conèixer la tasca educativa que desenvolupen. Però abans, a les 11:00 hores i com a novetat, en esta nova edició, l’AMPA del col·legi llegirà un manifest en què es reivindicarà uns mitjans de transport públics accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda. El document està motivat per un episodi recent en què un alumne del centre no va poder disfrutar d’una excursió perquè el transport amb el qual viatjaven la resta de xiquets no estava adaptat. També, abans de començar la caminada hi haurà animació i a més es podran adquirir els productes solidaris que s’han dissenyat per a l’ocasió com ara bosses, gorres i bolígrafs, per ajudar a l’AMPA.

A més a més, el recorregut estarà amenitzat per l’Associació Cultural la Xala i podrà sumar-s’hi tota aquella persona que ho desitge.

L’objectiu d’esta jornada, segons ha explicat la presidenta de l’AMPA del Centre d’Educació Especial, Caritat Malonda, és doble, d’un banda obtenir recursos per costejar les activitat i les eixides que es programen al llarg del curs i d’altra banda, també el que es busca es donar més visibilitat a la tasca del col·lectiu i conscienciar a la població de la importància de tenir un entorn i uns mitjans de transports adaptats.

En finalitzar la , els assistents podran gaudir també amb la dansada que ha organitzat el Grup de Danses l’Almogàver de Sueca. Aprofitant l’ocasió també es realitzarà una jornada de portes obertes i per finalitzar es projectarà un vídeo on els espectadors podran reviure les jornades de convivència entre els alumnes de l’Escola Jardí de l’Ateneu i els alumnes del Centre Miquel Burguera.