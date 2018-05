El col·legi Luis Vives de Sueca celebra la seua 38 Volta a Peu

Connect on Linked in

El canvi en la celebració de la prova per primera vegada, del matí de dissabte a la vesprada de divendres, va aconseguir augmentar notablement la participació

Sueca, 21/05/2018.Este divendres el col·legi Luis Vives de Sueca va celebrar la 38 edició de la Volta a Peu, organitzada per l’AMPA del centre. Esta edició, a diferència de les 37 anteriors, es va celebrar divendres a la vesprada en lloc de l’habitual dissabte pel matí, aconseguint un major nombre de corredors i corredores. Així, es va incrementar un 35% la participació respecte al millor any. Finalment foren 505 els participants entre totes les categories.

La cursa, considerada la degana de la localitat atés que és la més longeva de quantes es realitzen a la capital riberenca, va comptar en l’organització amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca i el Club de Córrer Peus Quets.

La primera carrera va començar a les 19:30 h. amb els esportistes més menudets (menors de 4 anys) i successivament es va donar l’eixida a totes les categories restants (pre-benjamins, benjamins, alevins, infantils, cadets) fins a arribar a la categoria absoluta, que va començar a les 20:30 h.

La gran afluència d’aficionats va fer que hi haguera un gran ambient durant tota la prova que va discórrer pels voltants del centre educatiu. A més, en el pati del col·legi es van instal·lar jocs i inflables per als més xicotets i tota la jornada va estar amenitzada pel dj Ansthef, antic alumne del col·legi.

En menudets de 3 anys, el triomf va ser per a Emma Santamatilde, del col·legi Luis Vives, en xiques i per a Didac Cuesta, del col·legi Salgui de València, en xics. En menudets de 4 anys, victòria per a Natalia Nicolàs, del col·legi Luis Vives, en xiques, i per a Daniel Vidal, de les Escoles Carrasquer, en xics. I en menudets de 5 anys, la primera xiqueta en creuar la línea de meta va ser Ariadna Viñoles, del col·legi Luis Vives, i el primer xiquet Marc Sáez, del col·legi Maria Auxiliadora.

En prebenjamins, victòries per a Vega Vidal, de les Escoles Carrasquer, i per a Paco Arasteny, del col·legi Sagrada Família de València. En categoria benjamí, Andrea Palacios, del col·legi Luis Vives, va ser la primera en creuar la meta, el mateix que va fer Pau Burguera, també del col·legi Luis Vives.

En alevins, Natalia Martínez, del col·legi Gregorio Manyans de Xirivella, i Javi Lletí, del col·legi Escoles Jardí i Club Triatló Sueca, foren els vencedors. Pel que fa a la categoria infantil, triomfs per a Gemma d’Algemesí, i per a David Burguera, de Luis Vives. Mentre que Judith Carbonell i Alex Pérez, de Luis Vives, van ser els guanyadors en cadets.

Per últim, en la prova absoluta, els triomfs foren per a Andrea Fos, del Club Triatló Sueca, i per a Àlex Tormo, dels Cobardes Team.

D’altra banda, una vegada lliurats els diferents premis als tres primers classificats i classificades de cada categoria, es va celebrar un concert en directe gratuït a càrrec de la Ateneu´s Big Band” en el pati del col·legi que va fer les delícies de tots els assistents. Es van interpretar peces de jazz i blues durant aproximadament hora i mitja.