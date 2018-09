l Consell d’Administració d’EMT aprovarà la compra de nous autobusos per valor de 4,5 milions d’euros

Connect on Linked in

Els diners estan dins de la partida d’inversions financerament sostenibles de l’Ajuntament de València

El Consell d’Administració de l’EMT es reunirà el proper divendres, 28 de setembre, per aprovar la compra d’autobusos híbrids que entraran en funcionament al llarg del primer semestre de l’any 2019. Per a esta compra s’ha emprat una fórmula innovadora que consistix a què les empreses que volen optar oferixen la major quantitat d’autobusos en el preu de la licitació, en este cas, 4,5 milions d’euros.

Els diners han sigut transferits per l’Ajuntament de València dins de la partida d’inversions financerament sostenibles que provenen dels fons derivats de la gestió eficient del Govern de la Nau. Amb esta nova forma de licitació s’estima que es podran comprar un total de dotze vehicles híbrids de 12 metres. Des de l’any 2015 ja s’han comprat un total de 119 autobusos, 76 d’ells híbrids i 2 elèctrics. A més hi hagut un augment de la capacitat amb l’aposta pels autobusos articulats.

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha recordat que amb l’anterior direcció no es va fer una compra massiva d’autobusos, entrant en funcionament només dos en quatre anys. «Quan vàrem arribar teníem una flota envellida i molt contaminant, però estem canviant la tendència amb l’adquisició de nous autobusos de tecnologia híbrida i elèctrica», ha afirmat.

NOVA COTXERA

El Consell d’Administració també té previst adjudicar el nou servici de cuina i menjador per als treballadors i treballadores de l’empresa que ha eixit a concurs, la recollida, transport i custòdia de la recaptació i dos acords marc. D’altra banda, en el apartat d’infraestructures, es votarà la proposta d’adjudicació de les obres per a la tercera cotxera provisional de l’EMT, el conegut com a Dipòsit Safranar, fruit de l’acord amb la Delegació de Cementeris per a la cessió d’una parcel·la situada junt a les actuals dependències de l’empresa a Sant Isidre.

Gràcies a esta cessió temporal d’ús d’estos terrenys, l’empresa de transports podrà ubicar els 35 autobusos híbrids articulats (de 18 metres) nous que arribaran a principis de l’any vinent. A causa de les compres d’autobusos des de l’any 2015, les dos cotxeres actuals s’han quedat incapaces d’acollir la flota d’autobusos que ara és més gran que mai. Amb estes obres, l’EMT s’encarregarà de condicionar l’accessibilitat a la parcel·la i de donar tots els servicis necessaris.