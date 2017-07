L’ Open Internacional d’Escacs “Ciutat de Sueca” s’imposa com un dels millors tornejos de la seua categoria en tot el territori valencià

El Club d’Escacs Sueca i el consistori suecà presenten la tercera edició de l’esdevenimen

L’organització preveu la participació d’entre 100 i 120 jugadors arribats de diferents parts del món com ara Romania, Veneçuela, Itàlia, Sèrbia o Argentina.

Sueca, 19/07/2017.Este migdia s’ha presentat, a la seu del Club Escacs de Sueca, ubicada al Casino de l’Agricultura, el III Open Internacional d’Escacs “Ciutat de Sueca”. El Casal Multiusos (Cronista Burguera, s/n) tornarà a esdevindre, en només uns dies, del 24 al 30 de juliol, un punt de trobada per a jugadors d’escacs d’arreu del món i de tots els nivells.

En l’acte han participat Luís Barona, vicepresident de la Federació Valenciana d’Escacs; Ricardo Cebolla, director del torneig i secretari del Club Escacs Sueca; Amadeo Albert, vicepresident del club local, i Juan de la Calle, monitor de l’escola d’escacs. En representació de l’Ajuntament han assistit també l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, i el regidor d’Esports, Vicent Baldoví.

En la primera edició van ser 80 participants, en la segona 103 i amb el ritme d’inscripcions assolit ja, a hores d’ara, hi ha prevista la participació en este tercer Open d’entre 100 i 120 jugadors arribats de diferents parts del món com ara Romania, Veneçuela, Itàlia, Sèrbia o Argentina.

El regidor d’Esports, Vicent Baldoví, ha volgut destacar que l’Open “Ciutat de Sueca” s’imposa com un dels millors tornejos d’escacs de l’estiu i així ho han reconegut també des de la Federació d’Escacs. “L’organització i els mateixos jugadors ens ho fan arribar sempre. L’acondicionament de la seu del torneig, l’experiència del club organitzador i la localització de Sueca, en un entorn idoni, i tan pròxima a grans ciutats turístiques fan d’este Open una cita imprescindible per molts dels amants d’este esport” ha apuntat Baldoví.

El responsable d’Esports ha fet un reconeixement a la tasca d’organització del Club d’Escacs Sueca, “un dels de més solera del municipi” i ha fet una meritòria menció també a la Federació Valenciana d’Escacs, “que es presta sempre a col·laborar en tots els projectes que els plantegem des de Sueca”. Així, Baldoví ha avançat que ambdues institucions treballen conjuntament per a l’organització del torneig autonòmic d’Escacs i els jocs esportius escolars, l’any vinent, a Sueca.

Per la seua banda, Barona, en representació de la Federació Valenciana d’Escacs, ha remarcat que este és un esport que es practica en igualtat de gènere i edat “poden jugar, per exemple, homes contra dones i xiquets contra majors, a més, és un esport que afavoreix molt la inclusió i no requereix d’adaptació especial segons les circumstàncies dels participants”.

En el seu torn de paraula, el director del torneig ha assenyalat que, com el propi nom indica, l’Open és obert a tots els jugadors federats i això permet que els nous jugadors puguen viure una experiència única arribant a enfrontar-se amb grans Mestres.

Cebolla ha explicat que es jugarà un sistema suís a huit rondes, vàlid per a l’Elo FIDE, la llista de la Federació Internacional d’Escacs que determina la posició mundial dels millors jugadors del món. I el torneig tindrà un sistema de joc de 90′ més 30 “, seguint les normes FIDE per a este tipus de competicions. Segons ha apuntat, esta tercera edició reunirà destacats jugadors de la talla del gran Mestre Mihai Suba; la joveníssima promesa Viviana Galván, Mestra FIDE i subcampiona d’Espanya sub12, i diferents Mestres internacionals entre els quals destaca Antonio Granero o Pablo de la Cruz, actual campió autonòmic d’escacs.

Amadeo Albert i Juan de la Calle, del club local, s’han reiterat en els agraïments al consistori i la federació, dos dels principals col·laboradors de l’esdeveniment, tot recordant la tasca que es realitza també des de l’escola del club per l’educació en valors dels joves. L’alcaldessa ha estat l’encarregada de tancar l’acte. Tamarit ha agraït l’esforç del col·lectiu en l’organització d’este esdeveniment internacional i també alhora en la formació de les persones, atés que és per tots conegut que la pràctica d’este esport millora la capacitat de concentració, ajuda en la presa de decisions, en la planificació i en el desenvolupament del pensament lògic d’aquells que el practiquen.

Enguany també es podran seguir a temps real i des de qualsevol part del món les deu millors partides del torneig a través de la pàgina web www.openajedrezsueca.com, en l’apartat chess result, el que possibilitarà que l’esdeveniment torne a estar a primera línia informativa a nivell internacional en el món dels escacs.