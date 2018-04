La 7a Passarel·la de Moda de Sueca recita a Estellés

Connect on Linked in

L’esdeveniment de moda serà enguany una desfilada d’homenatges a la cultura valenciana i al món de la moda

En esta edició participaran 150 models i 21 comerços de la capital de la Ribera Baixa

Sueca, 17/04/2018

Este dissabte torna l’espectacle de la Passarel·la de Moda a Sueca. En total participaran 150 models representant a 21 comerços que mostraran les últimes tendències i novetats. Enguany se celebra la setena edició de la iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Sueca en col·laboració amb l’Associació de Serveis i Comerços Arrima’t amb l’objectiu d’incentivar les compres al comerç local.

Els participants, tots voluntaris, desfilaran en la passarel·la que s’instal·larà a la Plaça de l’Ajuntament. En esta ocasió la temàtica de la passarel·la és lliure i estarà dividida en cinc blocs, cadascun d’ells inspirat en un ambient diferent. Els comerços participants treballen de valent en estos últims dies previs per mostrar al públic assistent el millor dels seus productes i serveis.

Els establiments participants són: Monmamà; Roba El Dos de Mayo; Bogeria; Nanit; Calzados Elche; La Cosidora; SACC; Indumentaria Valenciana-Mª Carmen Ferrandis; Bon Dormir; Perruqueria Milenium; Piruleta; Academia Body Fitness; Identité; Optique Audrey Lahuec; Colours, Mobiliario Juvenil; Luccia; Assesora de bellesa-Asunta Simeón; 1919 Joyeros; Trick and Roll; Montiel Pastor Estilistes; i Flors Xúquer.

L’espectacle ve carregat de sorpreses i amb una important presència del valencià en l’ambientació musical. Els organitzadors han volgut vestir l’esdeveniment de cultura, per això aprofitaran la iniciativa per retre el seu particular homenatge al poeta Vicent Andrés Estellés, en el 25è aniversari de la seua mort. La iniciativa tindrà també un record per al famós dissenyador Gianni Versache, assassinat fa vint anys, i ara de plena actualitat per l’estrena de la sèrie documental sobre la seua vida que s’ha fet per a televisió.

L’encarregada de presentar l’acte serà l’actriu valenciana, Carme Juan, coneguda popularment pel seu paper a la sèrie de Canal 9 “L’Alqueria Blanca”, en el que encarnava a Blanca, la botiguera. Com sempre l’entrada serà lliure i gratuïta i està previst que el xou comence a les 20:00 hores.

Com en les últimes edicions, els organitzadors de l’esdeveniment han convocat un concurs entre els alumnes del Batxillerat Artístic de l’IES Joan Fuster de Sueca per escollir el cartell anunciador de la passarel·la, en esta ocasió la guanyadora ha estat la jove Clara Alegre.

El regidor titular de Comerç, Pau Roselló, s’ha mostrat expectant i il·lusionat davant la proximitat de la Passarel·la. “L’espectacle està assegurat. Una vegada més apostem per esta reeixida iniciativa promocional que demostra que el nostre xicotet comerç també està a l’altura d’un gran esdeveniment”.